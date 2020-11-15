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Дмитрий Архипов в дебютном матче за «Амур» забросил шайбу в ворота «Авангарда»

Дмитрий Архипов в дебютном матче за «Амур» забросил шайбу в ворота «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Авангард». После первого периода впереди хозяева — 1:0.

Счёт был открыт на 18-й минуте матча усилиями четвёртой тройки нападения хозяев. Хабаровчане подловили соперника на контратаке, воспользовавшись грубым обрезом со стороны «ястребов». Владимир Михасёнок влетел в зону и сделал скидку назад, Дмитрий Архипов с кистей резко бросил по воротам — Шимон Грубец не удержал шайбу, и она заползла за линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

У Архипова заброшенная шайба стала первой в составе хабаровского клуба. 27-летний нападающий находится на просмотре в дальневосточном клубе.

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