Дмитрий Архипов в дебютном матче за «Амур» забросил шайбу в ворота «Авангарда»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Авангард». После первого периода впереди хозяева — 1:0.

Счёт был открыт на 18-й минуте матча усилиями четвёртой тройки нападения хозяев. Хабаровчане подловили соперника на контратаке, воспользовавшись грубым обрезом со стороны «ястребов». Владимир Михасёнок влетел в зону и сделал скидку назад, Дмитрий Архипов с кистей резко бросил по воротам — Шимон Грубец не удержал шайбу, и она заползла за линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

У Архипова заброшенная шайба стала первой в составе хабаровского клуба. 27-летний нападающий находится на просмотре в дальневосточном клубе.