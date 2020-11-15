Дмитрий Архипов в дебютном матче за «Амур» забросил шайбу в ворота «Авангарда»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Авангард». После первого периода впереди хозяева — 1:0.
Счёт был открыт на 18-й минуте матча усилиями четвёртой тройки нападения хозяев. Хабаровчане подловили соперника на контратаке, воспользовавшись грубым обрезом со стороны «ястребов». Владимир Михасёнок влетел в зону и сделал скидку назад, Дмитрий Архипов с кистей резко бросил по воротам — Шимон Грубец не удержал шайбу, и она заползла за линию ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
У Архипова заброшенная шайба стала первой в составе хабаровского клуба. 27-летний нападающий находится на просмотре в дальневосточном клубе.
- 15 ноября 2020
-
10:36
-
10:31
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:04
- 14 ноября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:16
-
22:53
-
22:40
-
22:15
-
21:55
-
21:33
-
21:17
-
20:25
-
20:05
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:12
-
19:07
-
18:44
-
17:55
-
17:16
-
16:42
Партнерский контент