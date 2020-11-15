Шайбы Архипова и Полунина помогли «Амуру» обыграть «Авангард»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.
Счёт был открыт на 18-й минуте матча усилиями четвёртой тройки нападения хозяев. Хабаровчане подловили соперника на контратаке, воспользовавшись грубым обрезом со стороны «ястребов». Владимир Михасёнок влетел в зону и сделал скидку назад, Дмитрий Архипов с кистей резко бросил по воротам — Шимон Грубец не удержал шайбу, и она заползла за линию ворот. На старте второго периода хозяева упрочили перевес благодаря точному броску Александра Полунина.
Гости забили первый гол в матче на 30-й минуте, отличившись при игре в меньшинстве. Андрей Стась выиграл силовую борьбу и убежал в контратаку, Алексей Потапов бросил с левого края — подобрал шайбу после отскока от Стася, и сам же поразил дальнюю девятку.
- 15 ноября 2020
-
12:18
-
12:11
-
11:50
-
11:10
-
11:00
-
10:36
-
10:31
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:04
- 14 ноября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:16
-
22:53
-
22:40
-
22:15
-
21:55
-
21:33
-
21:17
-
20:25
-
20:05
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:12