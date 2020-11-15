Шайбы Архипова и Полунина помогли «Амуру» обыграть «Авангард»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.

Счёт был открыт на 18-й минуте матча усилиями четвёртой тройки нападения хозяев. Хабаровчане подловили соперника на контратаке, воспользовавшись грубым обрезом со стороны «ястребов». Владимир Михасёнок влетел в зону и сделал скидку назад, Дмитрий Архипов с кистей резко бросил по воротам — Шимон Грубец не удержал шайбу, и она заползла за линию ворот. На старте второго периода хозяева упрочили перевес благодаря точному броску Александра Полунина.

Гости забили первый гол в матче на 30-й минуте, отличившись при игре в меньшинстве. Андрей Стась выиграл силовую борьбу и убежал в контратаку, Алексей Потапов бросил с левого края — подобрал шайбу после отскока от Стася, и сам же поразил дальнюю девятку.