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Шайбы Архипова и Полунина помогли «Амуру» обыграть «Авангард»

Шайбы Архипова и Полунина помогли «Амуру» обыграть «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.

Счёт был открыт на 18-й минуте матча усилиями четвёртой тройки нападения хозяев. Хабаровчане подловили соперника на контратаке, воспользовавшись грубым обрезом со стороны «ястребов». Владимир Михасёнок влетел в зону и сделал скидку назад, Дмитрий Архипов с кистей резко бросил по воротам — Шимон Грубец не удержал шайбу, и она заползла за линию ворот. На старте второго периода хозяева упрочили перевес благодаря точному броску Александра Полунина.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2020, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Архипов (Михасёнок) – 17:43' (5x5)   2:0 Полунин (Турбин) – 24:24' (5x5)   2:1 Потапов (Стась) – 28:55' (4x5)

Гости забили первый гол в матче на 30-й минуте, отличившись при игре в меньшинстве. Андрей Стась выиграл силовую борьбу и убежал в контратаку, Алексей Потапов бросил с левого края — подобрал шайбу после отскока от Стася, и сам же поразил дальнюю девятку.

Дмитрий Архипов в дебютном матче за «Амур» забросил шайбу в ворота «Авангарда»
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