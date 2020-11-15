Воробьёв: месячный простой Кошечкина? Всем надо когда-то начинать

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал проигрыш команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (3:2).
«Два гола пропустили в меньшинстве. Вернее, один уже после того, как меньшинство у нас закончилось. Героически сражались, сравняли счёт, но в конце вчистую проиграли вбрасывание, не сблокировали бросок, пропустили гол.
Месячный простой Кошечкина? Когда-то надо всем начинать. Да, он долго готовился. Когда вернётся Пашнин? Он только вчера начал кататься», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Это пятое поражение магнитогорского клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Сибирь» в Новосибирске — с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 17 ноября.
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