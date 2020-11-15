Кравцов останется в «Тракторе» до конца сезона, хотя «Рейнджерс» имеет право его вызвать

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов проведёт полноценный сезон в Континентальной хоккейной лиге, сообщает New York Post. В клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» решили не вызывать россиянина в тренировочный лагерь, несмотря на то что американский клуб имеет такое право согласно арендному соглашению.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 20-летний Кравцов провёл 19 матчей и набрал 11 (8+3) очков при показателе полезности «+9» и 6 минутах штрафного времени.

Напомним, летом 2019 года Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Однако нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор».

Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «–4», и вскоре попал в запас, после чего российский форвард вернулся в расположение системы «Рейнджерс». В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в свой актив 15 (6+9) баллов.