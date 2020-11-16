Кросби — болельщице, вылечившейся от рака: гордимся, что ты в нашей команде

«Питтсбург Пингвинз» пригласил болельщицу клуба Кэти Дудас на домашнюю арену в рамках акции Hockey Fights Cancer, посвящённой привлечению внимания к борьбе с раковыми заболеваниями.
Клуб сообщил Дудас, что на арене состоится мероприятие для многих фанатов, борющихся с раком. Впоследствии выяснилось, что она была единственной приглашённой в тот день.
Дудас получила именное джерси «Пингвинз» светло-фиолетового цвета. На экране в раздевалке команды было показано обращение капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Привет, Кэти. Поздравляю с окончанием лечения [от рака груди]. Я слышал, что ты довольно популярный человек на наших матчах, ты заставляешь многих людей улыбаться.
От имени команды хочу пожелать тебе счастья и здоровья в будущем.
Мы хотим, чтобы ты знала, как мы гордимся тем, что ты в нашей команде», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.
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