Кросби — болельщице, вылечившейся от рака: гордимся, что ты в нашей команде

«Питтсбург Пингвинз» пригласил болельщицу клуба Кэти Дудас на домашнюю арену в рамках акции Hockey Fights Cancer, посвящённой привлечению внимания к борьбе с раковыми заболеваниями.



Клуб сообщил Дудас, что на арене состоится мероприятие для многих фанатов, борющихся с раком. Впоследствии выяснилось, что она была единственной приглашённой в тот день.



Дудас получила именное джерси «Пингвинз» светло-фиолетового цвета. На экране в раздевалке команды было показано обращение капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.



«Привет, Кэти. Поздравляю с окончанием лечения [от рака груди]. Я слышал, что ты довольно популярный человек на наших матчах, ты заставляешь многих людей улыбаться.



От имени команды хочу пожелать тебе счастья и здоровья в будущем.



Мы хотим, чтобы ты знала, как мы гордимся тем, что ты в нашей команде», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

Малкин: Кросби — мой самый близкий друг. Мне он импонирует как человек