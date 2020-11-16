Рейтинг тренеров КХЛ: канадец Питерс — первый, у Знарка самый мощный рывок

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/21 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в прошлом выпуске рейтинга.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (3). Билл Питерс («Автомобилист»)

2 (1). Андрей Скабелка («Локомотив»)

3 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)

4 (5). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

5 (4). Томи Лямся («Салават Юлаев»)

6 (6). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

7 (9). Валерий Брагин (СКА)

8 (13). Олег Знарок («Спартак»)

9 (8). Андрей Разин («Северсталь»)

10 (10). Боб Хартли («Авангард»)

11 (11). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

12 (7). Илья Воробьёв («Металлург»)

13 (18). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

14 (15). Сергей Светлов («Амур»)

15 (12). Владимир Крикунов («Динамо» М)

16 (16). Дэвид Немировски («Торпедо»)

17 (14). Михаил Кравец («Витязь»)

18 (17). Николай Заварухин («Сибирь»)

19 (20). Юрий Михайлис («Барыс»)

20 (23). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

21 (21). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)

22 (19). Алексей Ковалёв («Куньлунь»)

23 (22). Петерис Скудра («Динамо» Р).

«Спартак» впервые в сезоне победил ЦСКА в московском дерби