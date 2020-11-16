СКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге
СКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
СКА:
Бердин (Аскаров);
Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Галимов;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Кирсанов — Антипин, Тренин — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин, Хуснутдинов, Ткачёв — Морозов — Швец-Роговой.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Коробов — Семёнов, Башкиров — Картаев — Сошников;
Мухамадуллин, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Хохряков.
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