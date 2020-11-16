Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге

СКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

СКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

СКА:

Бердин (Аскаров);
Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Галимов;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Кирсанов — Антипин, Тренин — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин, Хуснутдинов, Ткачёв — Морозов — Швец-Роговой.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Коробов — Семёнов, Башкиров — Картаев — Сошников;
Мухамадуллин, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Хохряков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020