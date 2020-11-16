СКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге

СКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

СКА:

Бердин (Аскаров);

Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Галимов;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;

Кирсанов — Антипин, Тренин — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин, Хуснутдинов, Ткачёв — Морозов — Швец-Роговой.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Коробов — Семёнов, Башкиров — Картаев — Сошников;

Мухамадуллин, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Хохряков.