Клубы НХЛ представили ретроформу на следующий сезон
Клубы НХЛ показали ретроформу на следующий сезон, сообщается на официальной странице Национальной хоккейной лиги в «Твиттере».
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.
Ранее сообщалось, что комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассматривает возможность начала следующего сезона 1 января. Прежде старт сезона НХЛ был намечен на 1 декабря, однако из-за пандемии коронавируса многие лиги и спортивные турниры вынуждены менять даты начала своих соревнований.
При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021. Также лига планирует снизить зарплаты игрокам пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным.
НХЛ привлекает схема, при которой можно использовать разные модели расписания
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