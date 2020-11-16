Клубы НХЛ представили ретроформу на следующий сезон

Клубы НХЛ показали ретроформу на следующий сезон, сообщается на официальной странице Национальной хоккейной лиги в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассматривает возможность начала следующего сезона 1 января. Прежде старт сезона НХЛ был намечен на 1 декабря, однако из-за пандемии коронавируса многие лиги и спортивные турниры вынуждены менять даты начала своих соревнований.

При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021. Также лига планирует снизить зарплаты игрокам пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным.