НХЛ желает использовать схему, при которой можно использовать разные модели расписания

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига желает использовать схему проведения следующего сезона, при которой можно было бы использовать разные модели расписания.

«Мы должны обеспечить гибкость на случай непредвиденных обстоятельств, которые, как мы ожидаем, возникнут вместе с потенциальными положительными результатами на COVID-19 и возможной изоляцией игроков. Пока эти вопросы не дают нам уснуть по ночам.



Если это возможно, я думаю, что наши клубы предпочли бы играть на своих домашних аренах, пусть даже и без болельщиков. Но, я не думаю, что все города смогут принимать матчи в соответствии с местными правилами и ограничениями.



Другой вариант — команды будут приезжать в определённые центральные города, играть кучу игр в течение двухнедельного периода, а затем будут иметь возможность отправиться домой и провести время со своими семьями, тренируясь в течение недели», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.