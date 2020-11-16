СКА взял верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме, одержав четвёртую победу кряду

СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейского» клуба Владимир Ткачёв, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. Дубль в составе СКА оформил Антон Бурдасов. У гостей отличились Сакари Маннинен и Никита Сошников.

Это победа стала для петербургского клуба четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 18 ноября дома встретится с челябинским «Трактором», а «Салават Юлаев» 20 ноября в Уфе — со «Спартаком».