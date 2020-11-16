СКА взял верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме, одержав четвёртую победу кряду
СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейского» клуба Владимир Ткачёв, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. Дубль в составе СКА оформил Антон Бурдасов. У гостей отличились Сакари Маннинен и Никита Сошников.
Это победа стала для петербургского клуба четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 18 ноября дома встретится с челябинским «Трактором», а «Салават Юлаев» 20 ноября в Уфе — со «Спартаком».
КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2020, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Маннинен (Ларсен, Гранлунд) – 10:31' (5x5) 0:2 Сошников (Кугрышев, Мухамадуллин) – 15:42' (5x4) 1:2 Бурдасов (Ткачёв) – 26:18' (5x5) 2:2 Бурдасов (Морозов, Кузьменко) – 49:17' (5x5) 3:2 Ткачёв (Кемппайнен) – 60:14' (3x3)
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