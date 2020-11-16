Брагин: Аскаров скоро выезжает на МЧМ, у СКА остаются три вратаря

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

«Неважное начало, потом два хороших периода с нашей стороны. Вытащили игру с 0:2, проявили характер, выиграли в овертайме. Молодцы ребята, достали из себя эмоции, сыграли более активно. Очень важная победа.

Конечно, будем разбираться, почему не совсем удачный первый период. Может, дело в подготовке, или выходной день повлиял. Будем анализировать, чтобы такого не повторялось.

Аскаров скоро выезжает на МЧМ, у нас остаются три вратаря. Кто лучше готов на данный момент, тот и будет играть. Аскаров получает игровую практику перед МЧМ, уже второй матч практически сыграл. Пока здесь, в основе, работает. Поменял Бердина из-за того, что первая шайба его надломила? Не знаю, это тонкий вопрос. Голкиперы — такая зона, куда сложно залезть и что-то понять. Хотелось что-то перевернуть, поэтому в перерыве поменяли вратаря.

Я даже не знал, что 16 ноября 1997 года впервые вывел команду на матч в качестве главного тренера в Суперлиге. Никаких совпадений даже в мыслях не было. Спасибо, что напомнили. Теперь буду знать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.