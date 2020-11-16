Крикунов: первое звено «Динамо» перестало забивать. Это ожидаемый момент

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:0).

«Это был четвёртый матч день через день для нас. Тяжело мы начинали встречу. Чем дальше шёл матч, тем лучше двигались. Использовали большинство, вновь звено Ефремова сыграло как надо, хорошая игра Бочарова и поддержка болельщиков предопределили результат.

Поменяли местами пары защитников? Мы хотели, чтобы Сергеев и Миронов поиграли с Шипачевым в большинстве. У Хиетанена пока бросок не идёт.

Звено Ефремова стало достойной поддержкой звену Шипачёва? Они помогают. Мы нашли место Игумнову, он с краю посвободнее чувствует себя. У ребят идёт игра.

Первое перестало забивать, но это ожидаемый момент. Ребята вышли из болезни последние. Они несли большую нагрузку два месяца. К сожалению, они подрастратили силы. Но мы работаем, я думаю, что всё будет нормально.

Попугаев много работал, и все тренеры сказали, что он готов, и его пора запускать. Мы хотели его на прошлый матч поставить ещё», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.