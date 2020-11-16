Зайцев: тяжёлый вопрос, почему «Динамо» так нестабильно. Сами не можем найти ответ

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:0).
«Начали не очень, потом реализовали два большинства и забили быстрый третий гол. Команда встрепенулась и заиграла по-другому. Хорошая игра и победа. Идём дальше.
На тренировках нам всё время дают возможность разыгрывать большинство, мы тренируемся и вроде получается. Каждую игру готовы и ждём своего шанса. Сегодня нам его предоставили. Честно говоря, разыгрывали мы большинство не очень, но в итоге забили. Это самое главное.
С Григорьевым играли ещё в том сезоне, было налажено взаимопонимание, хорошо друг друга понимали. С Бойковым сейчас каждую игру обсуждаем разные моменты, и появляется всё лучшее взаимопонимание.
Почему «Динамо» так нестабильно в этом сезоне? Вопрос очень тяжёлый, потому что мы сами не можем найти ответ. Выходим, работаем, стараемся. Иногда нам не везёт, а иногда сами очень вальяжно относимся к моментам. У нас очень много моментов, которые надо реализовывать, но не всегда это получается. Будем работать и постараемся выдать хорошую победную серию», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 ноября 2020
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