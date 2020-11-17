Никитин: у «Локомотива» хорошее движение, довольны победой

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:1).
«Сегодня против нас играл очень хороший соперник. У «Локомотива» хорошее движение, довольны победой. Вовремя забили, поблагодарили ребят за игру. Если после каждого матча ставить только тех, кто забивал в прошлой игре, то сложно будет набирать состав. Не выбрасывать же на помойку тех, кто заслужил место в основе. Попов с начала сезона выходит в сочетании с молодыми хоккеистами. Разбирали соперника, были готовы, но чтобы дошло до конца, надо почувствовать это на себе. Артём Блажиевский после матча поехал на снимок, надеюсь, с ним всё будет хорошо», — приводит слова Никитина пресс-служба лиги.
Это победа стала для «армейского» клуба третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Локомотив» в Ярославле — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 19 ноября.
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