Бурмистров: общался с главным тренером, понимал, что обмена не должно быть
Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:0) и ответил на вопрос о возможном обмене из команды.
«Это была наша лучшая игра в сезоне. Действовали быстро, много силовых приёмов, бросков. Партнёры очень помогли, надо зацепиться за эту игру, и продолжить в том же духе.
Новости об обмене? Я общался с главным тренером, понимал, что обмена не должно быть», — цитирует Бурмистрова пресс-служба КХЛ.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 19 ноября дома встретится с «Торпедо», а «Автомобилист» проведёт свой матч с нижегородцами 21 ноября в Екатеринбурге.
«Ак Барс» всухую обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ
- 17 ноября 2020
-
12:32
-
12:30
-
12:06
-
11:41
-
11:30
-
11:08
-
10:51
-
10:41
-
10:25
-
10:01
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:09
-
07:33
-
06:21
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:13
-
22:53
-
22:48
-
22:41
-
22:38
-
22:24
-
22:18
-
22:12
-
22:07
-
21:58
-
21:53
Партнерский контент