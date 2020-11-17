Бурмистров: общался с главным тренером, понимал, что обмена не должно быть

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:0) и ответил на вопрос о возможном обмене из команды.

«Это была наша лучшая игра в сезоне. Действовали быстро, много силовых приёмов, бросков. Партнёры очень помогли, надо зацепиться за эту игру, и продолжить в том же духе.

Новости об обмене? Я общался с главным тренером, понимал, что обмена не должно быть», — цитирует Бурмистрова пресс-служба КХЛ.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 19 ноября дома встретится с «Торпедо», а «Автомобилист» проведёт свой матч с нижегородцами 21 ноября в Екатеринбурге.