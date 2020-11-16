Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» всухую обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

«Ак Барс» всухую обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров, который оформил дубль. Голкипер хозяев Адам Рейдеборн оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 25 бросков.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 19 ноября дома встретится с «Торпедо», а «Автомобилист» проведёт свой матч с нижегородцами 21 ноября в Екатеринбурге.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2020, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Глухов (Лукоянов, Хенкель) – 07:42' (5x5)   2:0 Бурмистров (Журавлёв, Галиев) – 10:28' (5x4)   3:0 Бурмистров (Фисенко, Воронков) – 56:17' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020