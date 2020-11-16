«Ак Барс» всухую обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ
«Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров, который оформил дубль. Голкипер хозяев Адам Рейдеборн оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 25 бросков.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 19 ноября дома встретится с «Торпедо», а «Автомобилист» проведёт свой матч с нижегородцами 21 ноября в Екатеринбурге.
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