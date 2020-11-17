С 26 ноября все домашние матчи «Авангарда» будут начинаться в 17:00 мск

«Авангард» сообщил об изменении времени начала домашних матчей регулярного чемпионата КХЛ. С 26 ноября все домашние встречи «ястребов» — и по будням, и в выходные — будут начинаться в 20:00 по Омску (17:00 мск), сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.

Ранее матчи команды Боба Хартли в Балашихе начинались в 17:00 мск в выходные дни и в 19:30 мск по рабочим дням, что было крайне неудобно для омских болельщиков.

Календарь матчей «Авангарда» в сезоне-2019/2020.

Напомним, что несколько дней назад председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о ходе строительства новой арены в Омске и высказался о неудобном времени начала домашних матчей команды для омских болельщиков.