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«Амур» — «Авангард»: Толчинский вернулся в состав гостей, Грубец и Костин — вне заявки

«Амур» — «Авангард»: Толчинский вернулся в состав гостей, Грубец и Костин — вне заявки
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 17 ноября в Хабаровске. Начало встречи — 12:00 мск.

В состав омской команды вернулся российский нападающий Сергей Толчинский, пропускавший предыдущие два матча. Матч в воротах займёт Игорь Бобков, в свою очередь Шимон Грубец остался вне заявки, уступив легионерское место Вилле Покке.

«Амур»:
Аликин (Лангхамер),
Машин – Корягин, Полунин – Рассказов – Бутузов,
Сергиенко – Васильев, Г. Зогорна – Т. Зогорна – Лугин,
Камалов – Турбин, Заседа – Пьянов – Горшков,
Зимин, Архипов – Шаров – Михасёнок.

«Авангард»:

Бобков (Дубровский);
Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Чинахов;
Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;
Готовец — Каски, Шумаков — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков, Дедунов, Потапов — Стась — Секач.

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