Костин ошибся с выбором клуба? Его аренда в «Авангард» – настоящий провал

Матч с «Амуром» 21-летний проспект «Сент-Луиса» закончил уже через пять смен. Последние очки были набраны ещё в сентябре.

Омский «Авангард» допустил довольно неожиданную осечку в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Подопечные Боба Хартли включились в игру только при счёте 0:2, смогли отыграть одну шайбу, но на большее их не хватило. На самом высоком уровне провёл встречу голкипер «тигров» Евгений Аликин, совершивший 35 сейвов, в том числе отразив ряд опасных бросков в концовке матча.

Нападающий «ястребов» Клим Костин со стороны наблюдал за тщетными попытками своих партнёров спасти матч. Для 21-летнего форварда встреча была завершена ещё в начале второго периода. Последнюю смену (а всего их было пять) российский нападающий совершил на 25-й минуте, когда нападающий «Амура» Александр Полунин во второй раз в матче отправил шайбу в ворота Шимона Грубеца.

Наказали ли Клима за пропущенный гол? Если разбирать детально второй гол «тигров», то, на первый взгляд, сложно понять, что не так сделал Костин в этом эпизоде. Полунин сначала на борту элегантно развернул защитника Алексея Береглазова, затем на скорости ушёл из-под опеки своего оппонента, после чего убрал на движении финского защитника Оливера Каски и уже без помех расстрелял ворота Грубеца. Костин в этот момент находился вдали от эпицентра событий и ничем не мог помочь партнёрам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Скорее всего, причина подсадки Клима в матче заключалась не в его неверных действиях в эпизоде с голом Полунина. Просто «Авангарду» необходимо было отыгрываться. В этих условиях игровое время четвёртого звена устремилось к минимуму. При этом Андрей Стась и Павел Дедунов способны сыграть в меньшинстве, тогда как Костин в спецбригадах не используется. Именно по этой причине матч и завершился настолько рано для Клима.

Однако давайте взглянем на ситуацию более глобальным образом. В нынешнем сезоне в КХЛ на правах аренды приехало более 20 хоккеистов из НХЛ. Практически все они находятся на ведущих ролях в своих новых клубах. Выпускник СДЮШОР московского «Динамо» также пополнил состав омского клуба уже в ходе регулярного чемпионата. Поначалу Клим и «Авангард» также не имели взаимных претензий. Наставник «ястребов» Боб Хартли с ходу определил Костина в третье звено команды, где его партнёрами стали Денис Зернов и Егор Чинахов. Сочетание двух молодых крайков вкупе с одним из сильнейших центров во всей лиге казалось вполне перспективным вариантом.

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«Боб сразу мне сказал, что его задача помочь мне выйти на другой уровень, научить меня некоторым важным аспектам игры. Он мне помогает, много всего рассказывает, а я внимательно слушаю и впитываю все как губка. Боб очень много времени уделяет мне и Чинахову. Мы разбираем микромоменты, на которые сам внимание не обращаешь, а они очень важны. Примеры? Много всего. Как шайбу закрывать, как выводить её с полборта. Точнее, не как именно это делать, а как проще это сделать», — говорил Костин через несколько дней после дебюта в «Авангарде».

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Вот только сработала эта тройка нападения лишь в дебютном матче Клима в омском клубе. Во встрече с «Куньлунь Ред Стар» 21-летний форвард отметился двумя результативными передачами, которые по сей день остаются единственными очками проспекта «Сент-Луис Блюз» в нынешнем сезоне. Дороги Клима и Егора постепенно начали двигаться в разные стороны. Если Чинахов вернулся в первое звено «Авангарда», то Костин спустился в четвёртую тройку нападения, из которой выбраться наверх ему никак не удаётся.

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«Я много с кем говорил о нём. У него хорошие данные, габариты. Но сейчас ему нужно время. Костин должен найти правильную для себя роль и понять, что необходимо делать для успеха. Вокруг него слишком много игроков, на которых он хочет походить – бросать как тот, пасовать как другой, действовать как третий. Надо найти что-то своё, чтобы стать эффективным в команде", – недавно объяснял Хартли проблемы Костина.

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Четвёртое звено практически во всех клубах КХЛ и НХЛ отвечает только за игру в обороне. А уж в системе Хартли это возведено в абсолют. Канадский специалист прямым текстом на послематчевых пресс-конференциях неизменно подчёркивает, что ему в принципе не нужны голы от игроков чекинг-лайн. Однако выполнять исключительно разрушающие функции могут себе позволить такие хоккеисты, как Каблуков, Потапов, Дедунов. Но неужели эта роль может подойти для 21-летнего Костина, ещё недавно считавшегося одним из самых перспективных юниоров страны?

На молодёжных чемпионатах мира он провёл 12 матчей, набрав в общей сложности 14 очков. На своём втором мировом первенстве Клим даже был капитаном национальной команды. На обоих форумах Костин входил в топ-3 лучших игроков сборной России, а теперь четвёртое звено в КХЛ? 8.43 – 7.03 – 9.19 – 4.15 – 6.51 – 10.05 – 3.34 – вот так выглядит распределение игрового время Костина за последний месяц. Лишь единожды Клим провёл на льду больше 10 минут. Неудивительно, что за это время он не набрал ни одного очка.

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Вместе с Костиным в клубы КХЛ на правах аренды приехали его друзья по выпуску СДЮШОР «Динамо». Проспект «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович прекрасно чувствует себя в первом звене «Торпедо» – 5 очков в 7 матчах. В активе ещё одного проспекта «Блюз» Алексея Торопченко уже четыре заброшенные шайбы в 11 матчах за «Куньлунь Ред Стар». А вот у Костина 2 очка в 14 матчах за «ястребов». Всё дело в том, что Клим, в отличие от своих друзей, выбрал топ-клуб КХЛ.

«Авангард» неизменно ставит перед собой чемпионские амбиции и возиться с талантливым юниором, не показывающим феноменального уровня игры, в их планы прямо сейчас точно не входит. Возможно, представители хоккеиста просто-напросто ошиблись с выбором клуба для своего клиента. Костину будет невероятно трудно выбраться в топ-6 или хотя бы то-9 «ястребов», потому что все места в лидирующих звеньях команды давно и плотно забиты. В этой ситуации Костин обречён продолжать играть в четвёртой тройке нападения и стараться себя проявлять абсолютно в каждой смене на льду. При этом он должен понимать и то, что в случае неудачного хода матча для команды его вновь снимут первым.