Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Саюстов: после поражений от Минска и «Авангарда» поговорили в команде по-мужски

Саюстов: после поражений от Минска и «Авангарда» поговорили в команде по-мужски
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Дмитрий Саюстов прокомментировал победный домашний матч с нижегородским «Торпедо» (3:1).

«Важный матч сегодня был, за четыре очка, но мы справились с давлением. Знали, что «Торпедо» играет очень активно. Выполнили установку, хорошая победа. Как компенсировали тот факт, что «Торпедо» было свежее? Да, нас предупреждали, что нижегородцы отдыхали, у нас четвёртая игра подряд. Но зато мы в тонусе были, где-то покороче смены делали.

Я играю сейчас в третьем звене? Решает тренер, куда поставили, там и буду играть. Я и в четвёртой тройке играл. Главное, чтобы команда выигрывала. Сейчас у нас три сбалансированные тройки.

Две победы помогли преодолеть психологический груз после неудач с минским «Динамо» и «Авангардом»? Да, после поражений была не очень обстановка, но мы поговорили в команде по-мужски. Всё решили, чуть поправили, подкорректировали игру, два матча хорошо сыграли», — передаёт слова Саюстова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Дубль Руохомаа помог «Сибири» обыграть «Торпедо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020