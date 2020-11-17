Саюстов: после поражений от Минска и «Авангарда» поговорили в команде по-мужски

Нападающий новосибирской «Сибири» Дмитрий Саюстов прокомментировал победный домашний матч с нижегородским «Торпедо» (3:1).
«Важный матч сегодня был, за четыре очка, но мы справились с давлением. Знали, что «Торпедо» играет очень активно. Выполнили установку, хорошая победа. Как компенсировали тот факт, что «Торпедо» было свежее? Да, нас предупреждали, что нижегородцы отдыхали, у нас четвёртая игра подряд. Но зато мы в тонусе были, где-то покороче смены делали.
Я играю сейчас в третьем звене? Решает тренер, куда поставили, там и буду играть. Я и в четвёртой тройке играл. Главное, чтобы команда выигрывала. Сейчас у нас три сбалансированные тройки.
Две победы помогли преодолеть психологический груз после неудач с минским «Динамо» и «Авангардом»? Да, после поражений была не очень обстановка, но мы поговорили в команде по-мужски. Всё решили, чуть поправили, подкорректировали игру, два матча хорошо сыграли», — передаёт слова Саюстова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 17 ноября 2020
-
19:00
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
18:10
-
17:40
-
17:28
-
17:01
-
16:40
-
16:27
-
15:32
-
15:05
-
14:39
-
14:35
-
14:20
-
14:16
-
13:55
-
13:26
-
13:05
-
12:32
-
12:30
-
12:06
-
11:41
-
11:30
-
11:08
-
10:51
-
10:41
-
10:25
-
10:01
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30