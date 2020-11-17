Саюстов: после поражений от Минска и «Авангарда» поговорили в команде по-мужски

Нападающий новосибирской «Сибири» Дмитрий Саюстов прокомментировал победный домашний матч с нижегородским «Торпедо» (3:1).

«Важный матч сегодня был, за четыре очка, но мы справились с давлением. Знали, что «Торпедо» играет очень активно. Выполнили установку, хорошая победа. Как компенсировали тот факт, что «Торпедо» было свежее? Да, нас предупреждали, что нижегородцы отдыхали, у нас четвёртая игра подряд. Но зато мы в тонусе были, где-то покороче смены делали.

Я играю сейчас в третьем звене? Решает тренер, куда поставили, там и буду играть. Я и в четвёртой тройке играл. Главное, чтобы команда выигрывала. Сейчас у нас три сбалансированные тройки.

Две победы помогли преодолеть психологический груз после неудач с минским «Динамо» и «Авангардом»? Да, после поражений была не очень обстановка, но мы поговорили в команде по-мужски. Всё решили, чуть поправили, подкорректировали игру, два матча хорошо сыграли», — передаёт слова Саюстова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.