НХЛ хочет, чтобы игроки согласились на отсроченную выплату ещё 13% зарплаты за новый сезон

НХЛ хочет, чтобы игроки согласились на отсроченную выплату ещё 13% зарплаты за сезон-2020/2021, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман уточняет, что пока это неофициальное предложение, но идея уже обсуждалась лигой и профсоюзом игроков.
Ранее Ассоциация игроков уже согласилась на отсрочку в размере 10% на переговорах о продлении коллективного соглашения. Эти деньги должны быть погашены тремя равными траншами в октябре 2022, 2023 и 2024 годов без начисления каких-либо процентов.
По данным PuckPedia, у нескольких игроков с большими подписными бонусами 23% отложенной суммы (которая считается по кэпхиту) будут превышать размер фактической зарплаты за год. В их числе Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер и Джон Таварес (все – «Торонто Мэйпл Лифс»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
При этом согласие игроков на отсрочку может означать, что в сезоне не будет использоваться механизм пропорционального сокращения зарплат в связи с уменьшением количества матчей в регулярном чемпионате. Профсоюз ранее выступал против этого.
- 18 ноября 2020
-
14:41
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:48
-
12:16
-
11:35
-
11:20
-
10:56
-
10:30
-
10:15
-
09:47
-
09:15
-
09:01
-
08:50
-
08:26
-
08:10
- 17 ноября 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:47
-
23:05
-
22:29
-
21:36
-
20:29
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:36
-
19:08
-
19:03
-
19:00
-
18:33
-
18:23
-
18:13