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НХЛ хочет, чтобы игроки согласились на отсроченную выплату ещё 13% зарплаты за новый сезон

НХЛ хочет, чтобы игроки согласились на отсроченную выплату ещё 13% зарплаты за новый сезон
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ хочет, чтобы игроки согласились на отсроченную выплату ещё 13% зарплаты за сезон-2020/2021, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман уточняет, что пока это неофициальное предложение, но идея уже обсуждалась лигой и профсоюзом игроков.

Ранее Ассоциация игроков уже согласилась на отсрочку в размере 10% на переговорах о продлении коллективного соглашения. Эти деньги должны быть погашены тремя равными траншами в октябре 2022, 2023 и 2024 годов без начисления каких-либо процентов.

По данным PuckPedia, у нескольких игроков с большими подписными бонусами 23% отложенной суммы (которая считается по кэпхиту) будут превышать размер фактической зарплаты за год. В их числе Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер и Джон Таварес (все – «Торонто Мэйпл Лифс»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

При этом согласие игроков на отсрочку может означать, что в сезоне не будет использоваться механизм пропорционального сокращения зарплат в связи с уменьшением количества матчей в регулярном чемпионате. Профсоюз ранее выступал против этого.

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