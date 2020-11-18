Брагин: неприятный осадок после игры с «Трактором», с такой атакой СКА должен забивать
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (0:1).
«Ноль забитых голов, хотя были моменты. Но их было немного, соперник сыграл очень строго в обороне, не смогли её взломать. Будем работать в этом направлении. Неприятный осадок после матча, с такой атакой мы должны забивать голы.
Было ясно, что «Трактор» сыграет от обороны, будет ждать нашей ошибки. Особых ошибок в плане тактики не было, но вбрасывания… Они забили, а мы не смогли.
Сейчас сложно сказать, получит ли Аскаров максимальную практику до отъезда в молодёжную сборную. Он практически второй матч сыграл, посмотрим дальше, у нас хорошие вратари», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба
- 18 ноября 2020
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