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Евенко: приятно, что «Трактор» стал лидером Востока, постараемся продолжать в том же духе

Евенко: приятно, что «Трактор» стал лидером Востока, постараемся продолжать в том же духе
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Трактора» Олег Евенко прокомментировал итоги встречи со СКА (1:0).

«Тяжёлый матч. В первом периоде у СКА получалось накладывать смены. Мы много времени провели в своей зоне, но вратарь подтащил, а в третьем периоде мы забили. Победа всей команды: и вратаря, и защитников, и нападающих. Все отрабатывали назад. У нас был тяжёлый выезд с сильными соперниками. Хорошо, что удачно начали его и провели тоже хорошо. Приятно, что «Трактор» вышел на первое место на Востоке, постараемся продолжать в том же духе», — передаёт слова Евенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, челябинский «Трактор» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба
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