Плющев — о ЧМ-2021: наши оппоненты ведут спекуляции, расшатывают хоккейную ситуацию

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о ситуации с проведением чемпионата мира 2021 года в Беларуси и Латвии.
«Белорусы для нас — братский народ, поэтому тяжело смотреть за тем, что происходит в Минске. Ситуация была упущена с самого начала, а сейчас мы видим, как пытаются догнать уходящий поезд. Задача властей любой страны — не допускать таких ситуаций, а если они происходят, то справляться с ними в сжатые сроки. К сожалению, в Беларуси не наблюдается ни первого, ни второго. Как результат — наши оппоненты ведут спекуляции, расшатывают хоккейную ситуацию. Когда «Йокерит» не поехал в Минск на первый матч регулярного чемпионата КХЛ и, по сути, его сорвал, — это был первый сигнал.
В Западной Европе многие события воспринимают, как говорится, на автопилоте — там или только белая, «демократическая», краска, или только черная, «авторитарная». Одни и те же события оцениваются по-разному, все зависит от начальной установки про Запад и Восток. Мыслительного процесса у этих ребят минимум — бал правят стереотипы. К швейцарцу Фазелю в этом плане — минимум замечаний. Его позиция обычно взвешенная. Наверное, если бы не Фазель, то чемпионат мира Минск уже потерял бы. Но раз идут обсуждения и решение не отштамповано, значит, президент ИИХФ ещё сопротивляется и есть возможность потянуть время. Это плюс.
Чемпионат мира проводится «в пакете» — Минском и Ригой. Если одна из столиц его теряет, то автоматически выбывает и другая. И в этой ситуации Москва с её оперативными возможностями — наилучший кандидат для замены. Вот что нам нужно держать в уме», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
- 19 ноября 2020
-
10:15
- 18 ноября 2020
-
21:21
-
19:48
-
18:01
-
16:23
-
08:10
- 17 ноября 2020
-
14:35
- 16 ноября 2020
-
16:41
- 13 ноября 2020
-
13:10
- 12 ноября 2020
-
15:05
- 11 ноября 2020
-
13:20
-
12:29
-
11:10
- 10 ноября 2020
-
17:45
- 4 ноября 2020
-
13:23
-
12:41
- 31 октября 2020
-
14:21
- 29 октября 2020
-
13:10
-
12:00
- 28 октября 2020
-
18:10
-
15:36
-
13:30
- 27 октября 2020
-
14:21
- 26 октября 2020
-
13:17
- 8 октября 2020
-
14:47
- 25 сентября 2020
-
12:01
- 17 сентября 2020
-
19:45
-
18:54
-
14:22
-
14:11
- 10 сентября 2020
-
12:22
- 9 сентября 2020
-
11:25
- 8 сентября 2020
-
18:36
- 7 сентября 2020
-
23:52
- 3 сентября 2020
-
11:22