Плющев — о ЧМ-2021: наши оппоненты ведут спекуляции, расшатывают хоккейную ситуацию

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о ситуации с проведением чемпионата мира 2021 года в Беларуси и Латвии.

«Белорусы для нас — братский народ, поэтому тяжело смотреть за тем, что происходит в Минске. Ситуация была упущена с самого начала, а сейчас мы видим, как пытаются догнать уходящий поезд. Задача властей любой страны — не допускать таких ситуаций, а если они происходят, то справляться с ними в сжатые сроки. К сожалению, в Беларуси не наблюдается ни первого, ни второго. Как результат — наши оппоненты ведут спекуляции, расшатывают хоккейную ситуацию. Когда «Йокерит» не поехал в Минск на первый матч регулярного чемпионата КХЛ и, по сути, его сорвал, — это был первый сигнал.

В Западной Европе многие события воспринимают, как говорится, на автопилоте — там или только белая, «демократическая», краска, или только черная, «авторитарная». Одни и те же события оцениваются по-разному, все зависит от начальной установки про Запад и Восток. Мыслительного процесса у этих ребят минимум — бал правят стереотипы. К швейцарцу Фазелю в этом плане — минимум замечаний. Его позиция обычно взвешенная. Наверное, если бы не Фазель, то чемпионат мира Минск уже потерял бы. Но раз идут обсуждения и решение не отштамповано, значит, президент ИИХФ ещё сопротивляется и есть возможность потянуть время. Это плюс.

Чемпионат мира проводится «в пакете» — Минском и Ригой. Если одна из столиц его теряет, то автоматически выбывает и другая. И в этой ситуации Москва с её оперативными возможностями — наилучший кандидат для замены. Вот что нам нужно держать в уме», — цитирует Плющева Russia-Hockey.