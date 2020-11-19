Сальминг: белорусы — хоккейная нация, но если будет много проблем, то ЧМ надо перенести

Легенда шведского хоккея Бёрье Сальминг прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира в Минске.

«Я слышал, что у них там проблемы. Надеюсь, что руководство белорусского хоккея не причастно к убийствам. Если они не причастны ко всему этому дерьму, то возможно, что всё нормализуется. Белорусы — хоккейная нация, и будет хорошо, если всё же чемпионат мира можно будет провести там. Но если ситуация останется такой, как сейчас, стоит ли там играть? Нужно принять правильное решение. Если проблем будет слишком много, то чемпионат мира следует перенести. Есть большое количество стран, где можно провести чемпионат мира», — приводит слова Сальминга Aftonbladet.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.