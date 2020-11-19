Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сальминг: белорусы — хоккейная нация, но если будет много проблем, то ЧМ надо перенести

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сальминг: белорусы — хоккейная нация, но если будет много проблем, то ЧМ надо перенести
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Легенда шведского хоккея Бёрье Сальминг прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира в Минске.

«Я слышал, что у них там проблемы. Надеюсь, что руководство белорусского хоккея не причастно к убийствам. Если они не причастны ко всему этому дерьму, то возможно, что всё нормализуется. Белорусы — хоккейная нация, и будет хорошо, если всё же чемпионат мира можно будет провести там. Но если ситуация останется такой, как сейчас, стоит ли там играть? Нужно принять правильное решение. Если проблем будет слишком много, то чемпионат мира следует перенести. Есть большое количество стран, где можно провести чемпионат мира», — приводит слова Сальминга Aftonbladet.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

Что будет с ЧМ-2021. Беларусь лишат права проведения? LIVE
Все главные новости от первых лиц мирового хоккея и с собрания ИИХФ.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020