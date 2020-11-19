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Юусо Хиетанен стал лучшим бомбардиром в российской истории «Динамо» среди защитников

Юусо Хиетанен стал лучшим бомбардиром в российской истории «Динамо» среди защитников
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает рижское «Динамо». После второго периода впереди хозяева – 3:1.

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен отметился результативной передачей, благодаря которой набрал 144-е очко в карьере за клуб. Таким образом, 35-летний игрок обороны стал лучшим бомбардиром в российской истории «Динамо» среди защитников. Хиетанен превзошёл рекорд Сергея Вышедкевича (143).

Юусо пополнил состав бело-голубых перед сезоном-2015/2016, перейдя в «Динамо» после четырёх лет, проведённых в «Торпедо». Хиетанен является лучшим легионером в истории бело-голубых по сыгранным матчам, заброшенным шайбам, результативным передачам и набранным очкам.

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