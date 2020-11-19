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Крикунов сравнялся с Юрзиновым по победам на посту главного тренера московского «Динамо»

Крикунов сравнялся с Юрзиновым по победам на посту главного тренера московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Это 204-я победа опытного наставника в стане бело-голубых. Благодаря этому Крикунов вышел на второе место в клубной истории, повторив результат Владимира Юрзинова. Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536).

Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Во времена Суперлиги Крикунов также приводил бело-голубых к золотым медалям чемпионата России (2005). В 2006 году Владимир Васильевич выиграл с московским клубом Кубок европейских чемпионов.

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