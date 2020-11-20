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НХЛ предложила игрокам два варианта увеличения эскроу и процента отсрочки зарплаты

НХЛ предложила игрокам два варианта увеличения эскроу и процента отсрочки зарплаты
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига предложила игрокам два варианта поправок в коллективное соглашение, связанных с финансовыми потерями лиги из-за пандемии коронавируса, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Необходимость в этом возникла из-за того, что сумма потерь оказалась выше, чем прогнозировалось во время летних переговоров о возобновлении сезона. Поправки касаются баланса между отсрочкой части зарплаты за следующий сезон и процентной ставкой эскроу – специального налога на зарплаты, призванного обеспечивать распределение доходов между игроками и владельцами в пропорции 50/50. Ранее стороны договорились о 10% отсрочки и 20% эскроу на следующий сезон. В следующие годы ставка эскроу должна снижаться вплоть до 6%, начиная с сезона-2023/2024.

Первый из предложенных вариантов заключается в увеличении отсроченной части зарплаты в следующем сезоне до 20%, а эскроу – до 25%. Показатели дальнейших сезонов оставлены без изменений. Второй вариант подразумевает увеличение отсроченной части до 26% и повышение ставки эскроу с сезона-2023/2024 до 8,5-9%.

«Хоккеистов не устраивает то, что поправки начали обсуждаться всего через несколько месяцев после прошлой договорённости. Один из них сравнил ситуацию с «приставленным к голове пистолетом». Игрокам и их агентам нужно несколько дней, чтобы остыть, обдумать варианты и произвести вычисления. Никого не устраивает то, что происходит, но альтернатива – не играть – ещё хуже», – написал Фридман.

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