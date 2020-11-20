Сёмин — о конкуренции с молодёжью: мне уже не 30 лет, чтобы меня подпирали

Капитан «Витязя» Александр Сёмин сообщил, что не думал о завершении карьеры по окончании минувшего сезона КХЛ.
«Мне уже не 30 лет, чтобы меня подпирали. Понятно, что молодёжь есть, и она талантливая. Но я на конкуренцию с её стороны особо внимания не обращаю.
Мог ли завершить карьеру? Мы разговаривали с руководством. Я сказал, что меня всё устраивает, всё нравится. Никуда из «Витязя» уходить не хотелось. Если говорить о завершении карьеры, то сил и желания играть в хоккей ещё хватает. Если б их не было, закончил бы.
В чём нахожу кайф? Да просто в том, что играю в хоккей. Как бы банально ни звучало, мне это нравится. Причём нравится с раннего детства. От этого и кайфую. Заниматься любимой работой – это истинное счастье», – цитирует Сёмина пресс-служба КХЛ.
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