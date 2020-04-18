Мозякин в ЦСКА, Сёмин в «Тракторе». Звёзды КХЛ в своих первых командах

Мозякин был лучшим ещё в ЦСКА, талант Сёмина засверкал в Челябинске, а Кагарлицкий начинал в «Химике».

Яркие игроки и настоящие звёзды – это лицо любого хоккейного чемпионата. В КХЛ, несмотря на массовый отток хоккеистов в Америку, тоже есть немало фамилий, на которые с удовольствием ходит зритель. Но, разумеется, звёзды не всегда были звёздами. Когда-то и они начинали свой карьерный путь со статуса молодых лимитчиков и, как правило, совсем не в топовых клубах, а уже потом, благодаря своему таланту, поднимали себе цену. Вспоминаем, как выглядели лучшие игроки современной КХЛ в своих первых командах.

Скромные и дерзкие, небогатые, но знающие себе цену. Звёзды КХЛ в своих первых командах Шипачёв был звездой Череповца, Капризов и Сорокин засияли в Новокузнецке, а в Шумакова поверили в Новосибирске.

Главный русский бомбардир родился в Ярославле, там же начал заниматься хоккеем и уже в юниорском возрасте стал показывать недюжинные снайперские способности. В 16 лет Мозякин провёл отличный сезон в фарм-клубе «Торпедо» (бывшее название «Локомотива». – Прим. «Чемпионата»), набрав 20 очков в 29 матчах, и рванул в Америку, но за океаном у Сергея совсем не сложилось. В сезоне-1998/1999 он провёл лишь четыре матча в юниорской лиге Квебека, а на следующий год вернулся в Россию, но уже в ЦСКА.

Фото: photo.khl.ru

Молодой Мозякин быстро стал лидером команды Виктора Тихонова, которая на рубеже веков болталась между Суперлигой и Вышкой. Во втором эшелоне российского хоккея Мозякин набирал 50-60 очков за сезон, а после объединения двух армейских коллективов в 2002-м Сергей стал «зажигать» и на элитном уровне, составляя мощную конкуренцию опытным одноклубникам. В чемпионате-2005/2006 24-летний Мозякин набрал 51 (20+31) очко, став с большим отрывом лучшим снайпером и бомбардиром ЦСКА, и впервые получил вызов в сборную России на чемпионат мира. После такого яркого сезона Мозякин перешёл в мытищинский «Химик», где карьера талантливого форварда принялась набирать новые обороты.

Череповчанин Кагарлицкий начал пробиваться в большой хоккей в родном городе, но на заре карьеры сыграть за «Северсталь» Дмитрию было не суждено. В 2006 году перспективный 16-летний нападающий переехал в Мытищи, и уже в сезоне-2006/2007 провёл два матча за «Химик» в Суперлиге.



Имя Кагарлицкого редко ассоциируется с подмосковной командой, но это неудивительно. В «Химике», а затем и «Атланте», молодой форвард за четыре сезона сыграл лишь 18 матчей, большую часть времени проводя в фарм-клубе.



В 2011-м Кагарлицкий перешёл в клуб Высшей лиги «Крылья Советов» и своей игрой за «сетуньцев» сумел заинтересовать новокузнецкий «Металлург». На Кузбассе в сезоне-2011/2012 по-настоящему и началась карьера Кагарлицкого в КХЛ. В составе «Кузни» Дмитрий показал себя талантливым бомбардиром, и уже в 2013-м отправился на повышение в «Донбасс».

Фото: Владимир Беззубов

Данис Зарипов родился в Челябинске, где стал заниматься хоккеем в школе «Мечела». Нападающий уже в юношеском возрасте делал большие успехи, и в 16 лет Зарипову довелось дебютировать за основную команду, выступавшую в то время в Высшей лиге. В сезоне-1996/1997 Данис сыграл за «Мечел» один матч и, кстати, набрал в нём одно очко за результативную передачу. Через год Зарипов уже играл с челябинским клубом в Суперлиге, а в 1998-м 17-летний форвард решил попробовать свои силы в Америке.

Как известно, у Зарипова за океаном получилось не лучше, чем у Мозякина, хотя Данис в 62-х матчах сезона WHL забросил 23 шайбы. Но уже через год его потянуло домой. Зарипов вернулся в Челябинск и не без успеха стал пробиваться в основу «Мечела». В сезоне-2000/2001 19-летний нападающий набрал 15 (9+6) очков в регулярке Суперлиги, став третьим снайпером своей команды, после чего молодым талантом всерьёз заинтересовались в Казани.

Один из лучших центрфорвардов в истории мирового хоккея родился в Екатеринбурге в 1978 году, там же и пошёл в спортивную школу «Юность». Молодой Дацюк не впечатлял ни габаритами, ни скоростью, и вообще по телосложению был не похож на спортсмена, однако в 18 лет Павлу удалось дебютировать в главной команде города, которая в 1996-м носила название «Спартак». Дацюк провёл 18 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

В следующие два сезона Дацюк не без успеха пробивался в состав уже «Динамо-Энергии». В чемпионате-1998/1999 Павел показал мощную статистику в Высшей лиге и помог екатеринбуржцам вернуться в Суперлигу, но следующий год едва не оказался для Дацюка роковым. Хоккеист получил тяжёлую травму, усугублённую неудачно проведённой операцией, и в какой-то момент оказался не нужен родному клубу. Карьеру будущего Волшебника спас Владимир Крикунов, пригласивший Дацюка в «Ак Барс».

«Нога перестала сгибаться вообще». Кем был и как уезжал в НХЛ Павел Дацюк Неудачная операция на ноге могла досрочно завершить его карьеру ещё до «Детройта».

Александр Сёмин родился в Красноярске, но его первые шаги в большом хоккее были сделаны в других городах. В 15 лет Сёмин играл в тюменском «Газовике», но был там забракован тренером и без сожаления отпущен в Челябинск. Именно на Урале и взошла звезда талантливого юниора. Уже в 17 лет Александр дебютировал за «Трактор», причём Сёмину удалось выбиться в лидеры команды, выступавшей в то время в Высшей лиге. В сезоне-2001/2002 нападающий набрал 21 (13+8) очков в 46 матчах, а ещё блистательно выступил в сборной России на ЮЧМ-2002, где играл вместе с Александром Овечкиным.

После успешного года в «Тракторе» Сёмин переехал в «Ладу», которая в начале века была топовым клубом Суперлиги. С «вазовцами» Александр выиграл бронзу чемпионата России, стал лучшим новичком турнира и в 19 лет попал в состав национальной сборной на чемпионат мира. Летом 2003-го Сёмин отправился в «Вашингтон», выбравший россиянина в первом раунде драфта новичков.

В случае с первой командой Василия Кошечкина во взрослом хоккее можно, конечно, побуквоедствовать, и вспомнить, что дебютировал тольяттинский голкипер в кирово-чепецкой «Олимпии», за которую сыграл 10 матчей в сезоне-2002/2003 Высшей лиги. В том же чемпионате, кстати, Кошечкин провёл 9 встреч и за альметьевский «Нефтяник», но необходимо уточнить, что в оба клуба «Лада» отдавала Василия в аренду.

Фото: photo.khl.ru

Тольятти — родной город для Кошечкина, и здесь же в сезоне-2003/2004 он дебютировал в Суперлиге в 20-летнем возрасте. В первые годы в «Ладе» Василий сидел в запасе за спинами Иржи Трвая и Юсси Марканнена, но уже в чемпионате-2005/2006, когда у «вазовцев» начались первые финансовые трудности, Кошечкин стал первым вратарём команды. Большие габариты и хорошая техника позволили Василию быстро войти в число самых перспективных голкиперов страны, и в 2007-м Кошечкин из «Лады» поехал на домашний для сборной России чемпионат мира. В этот момент Василием и заинтересовался «Ак Барс», в составе которого голкипер и начал следующий сезон.

Широков с детских лет оказался в системе ЦСКА, где прошёл все пути своего хоккейного становления, а в сезоне-2004/2005 в 18 лет дебютировал за армейцев в Суперлиге. В первый год праворукий нападающий с поставленным броском и отличной техникой провёл за ЦСКА 8 матчей и не набрал очков, но уже в следующем сезоне Широков закрепился в основе красно-синих.

Фото: photo.khl.ru

Со временем Сергей стал лидером ЦСКА, в сезоне-2008/09 с 40 очками стал лучшим бомбардиром армейцев в первом сезоне КХЛ, после чего решил попробовать себя в Америке. Закрепиться в «Ванкувере» у Широкова не удалось, он вернулся в Россию, где вполне успешно выступал за ЦСКА на протяжении двух с половиной сезонов. Новую страницу в карьере Сергей открыл по ходу сезона-2013/2014, когда родной клуб обменял его в «Авангард».

Вернувшийся в прошлое межсезонье из Америки Никита Сошников провёл яркий чемпионат и сделал заявку на статус новой звезды КХЛ, хотя в перспективах форварда «Салавата Юлаева» многие сомневались. А между тем отличные бомбардирские и снайперские способности Сошников демонстрировал ещё на заре карьеры. Она у уроженца Нижнего Тагила началась в Мытищах. В 2010 году Никита провёл первый сезон в МХЛ за «Мытищинских атлантов», а через пару лет стал лучшим нападающим молодёжной команды жёлто-синих.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

В «Атлант» талантливого снайпера подтянул Алексей Кудашов в 2013-м, и уже в сезоне-2014/2015 21-летний Сошников стал четвёртым бомбардиром подмосковного клуба, набрав 32 (14+18) очка в 57 матчах. После того чемпионата «Атлант» прекратил своё существование, а Никита отправился покорять НХЛ.

Новосибирский бриллиант Константин Окулов громко заявил о себе в сезоне-2013/2014, набирая более очка за игру в составе «Сибирских снайперов». Мимо тонкого, техничного и настырного нападающего просто не мог пройти Дмитрий Квартальнов, давший 18-летнему сыграть 5 матчей за «Сибирь». Следующий чемпионат Окулов вновь провёл в «снайперах», но затем ему удалось покорить уже и Андрея Скабелку, который тоже никогда не чурался работы с молодыми талантами. В сезоне-2016/2017 Окулов уже стал одним из лидеров «Сибири», набрав в регулярке 28 (17+11) очков, и его результаты в родной команде обязательно бы стали расти вверх, но Константина уже на этом этапе решил заарканить ЦСКА.

Фото: Нина Семашко, photo.khl.ru

В армейском клубе Окулов начал со скрипом (даже отправлялся в ВХЛ), но затем освоился и в последнем сезоне вышел на первые роли в сильнейшем клубе страны. Не так давно Константин сделал правильный выбор, решив остаться в КХЛ, и следующий год может получиться для Окулова по-настоящему прорывным.



Другие материалы:

Яшкин остался в «Динамо», «Автомобилист» назначил Питерса. Таблица трансферов КХЛ Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Куда уйдут Мозякин, Регин и Бакош? Топ-15 свободных агентов КХЛ Свободных мест в командах КХЛ становится всё меньше. А потолок зарплат заставляет менеджеров клубов торопиться и ставить жёсткие условия.