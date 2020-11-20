Лучший бомбардир «Йокерита» среди защитников Микко Лехтонен покинул финский клуб

«Йокерит» на официальном сайте клуба объявил об уходе из команды финского защитника Микко Лехтонена. Микко является игроком «Торонто Мэйпл Лифс» и за «шутов» в этом сезоне выступал на правах аренды, а теперь возвращается в канадский клуб НХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+4" и шести минутах штрафного времени. Лехтонен был лучшим бомбардиром в своей команде среди игроков обороны.

В минувшем сезоне Микко дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".