Магнитогорский «Металлург» официально расторг контракт с чемпионом мира Юхо Ламмикко

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Юхо Ламмикко, информирует пресс-служба КХЛ. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



24-летний Ламмикко в сезоне-2019/2020 выступал в чемпионате Финляндии за «Кярпят», в 57 матчах записав на свой счёт 51 (22+29) балл при показателе полезности «+30» и 48 минутах штрафного времени.



В межсезонье финский нападающий перебрался в уральский клуб. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Юхо сыграл в 22 матчах, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи при полезности «+2» и 8 минутах штрафного времени. После подписания контракта с Деннисом Расмуссенном в «Магнитке» оказалось шесть легионеров.



Игрок регулярно выступает за сборную Финляндии. В составе национальной команды Юхо выиграл чемпионат мира 2019 года. На мировом первенстве форвард принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.

«Магнитка» расторгнет контракт с чемпионом мира Юхо Ламмикко