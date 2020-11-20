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«Магнитка» расторгнет контракт с чемпионом мира Юхо Ламмикко

«Магнитка» расторгнет контракт с чемпионом мира Юхо Ламмикко
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с нападающим Юхо Ламмикко.

24-летний Ламмикко в сезоне-2019/2020 выступал в чемпионате Финляндии за «Кярпят», в 57 матчах записав на свой счёт 51 (22+29) балл при показателе полезности «+30» и 48 минутах штрафного времени.

В межсезонье финский нападающий перебрался в уральский клуб. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Юхо сыграл в 22 матчах, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи при полезности «+2» и восьми минутах штрафного времени. После подписания контракта с Деннисом Расмуссенном в «Магнитке» оказалось шесть легионеров.

Игрок регулярно выступает за сборную Финляндии. В составе национальной команды Юхо выиграл чемпионат мира 2019 года. На мировом первенстве форвард принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.

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