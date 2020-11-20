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«Амур» заключил полноценный контракт с нападающим Дмитрием Архиповым

«Амур» заключил полноценный контракт с нападающим Дмитрием Архиповым
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» заключил полноценный контракт с нападающим Дмитрием Архиповым, сообщается на официальном сайте КХЛ. Ранее хоккеист находился на просмотровом контракте в хабаровском клубе. Теперь его соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 27-летний Архипов в составе «Сочи» принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 9 (4+5) баллов при среднем игровом времени 13 минут 14 секунд за матч и показателе полезности «-14».

Нынешний сезон форвард начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар». В семи матчах он набрал 2 (0+2) очка при полезности «+1». За «Амур» Архипов провёл два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой в ворота «Авангарда».

Дмитрий Архипов в дебютном матче за «Амур» забросил шайбу в ворота «Авангарда»
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