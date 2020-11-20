Некоторые клубы НХЛ сомневаются, что новый сезон начнётся 1 января 2021 года
Некоторые клубы Национальной хоккейной лиги не уверены, что новый сезон стартует 1 января 2021 года, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что предварительное расписание сокращённого регулярного чемпионата из 60 матчей было отправлено в профсоюз игроков для рассмотрения в течение 48 часов. Между лигой и профсоюзом также ведутся переговоры в отношении формата, расписания и протокола здоровья на сезон-2020/2021.
НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.
Комиссар НХЛ впервые рассказал о подробностях проведения следующего сезона
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