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Некоторые клубы НХЛ сомневаются, что новый сезон начнётся 1 января 2021 года

Некоторые клубы НХЛ сомневаются, что новый сезон начнётся 1 января 2021 года
Хоккей / НХЛ 0

Некоторые клубы Национальной хоккейной лиги не уверены, что новый сезон стартует 1 января 2021 года, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что предварительное расписание сокращённого регулярного чемпионата из 60 матчей было отправлено в профсоюз игроков для рассмотрения в течение 48 часов. Между лигой и профсоюзом также ведутся переговоры в отношении формата, расписания и протокола здоровья на сезон-2020/2021.

НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.

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