«Оттава» подписала трёхлетний контракт с выбранным на драфте-2020 Егором Соколовым

«Оттава Сенаторз» подписала контракт новичка с 20-летним российским нападающим Егором Соколовым, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Соглашение с молодым хоккеистом рассчитано на три года.



Напомним, нападающий «Кейп Бретон» из юниорской лиги Квебека Егор Соколов был выбран «Оттавой Сенаторз» на драфте НХЛ в 2020 году во втором раунде под общим 61-м номером.



В прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером лиги Квебека, забросив 46 шайб.



Соколов стал восьмым россиянином на прошедшем драфте.



НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.

Соколов: драфт-2020 был моим последним шансом. Хочу всем показать, кто такой Егор Соколов