«Оттава» подписала трёхлетний контракт с выбранным на драфте-2020 Егором Соколовым

«Оттава Сенаторз» подписала контракт новичка с 20-летним российским нападающим Егором Соколовым, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Соглашение с молодым хоккеистом рассчитано на три года.
Напомним, нападающий «Кейп Бретон» из юниорской лиги Квебека Егор Соколов был выбран «Оттавой Сенаторз» на драфте НХЛ в 2020 году во втором раунде под общим 61-м номером.
В прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером лиги Квебека, забросив 46 шайб.
Соколов стал восьмым россиянином на прошедшем драфте.
НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.
- 20 ноября 2020
-
22:50
-
22:21
-
22:11
-
21:51
-
21:25
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
19:50
-
19:31
-
19:00
-
18:39
-
18:21
-
18:00
-
17:45
-
17:27
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:19
-
15:51
-
15:35
-
15:09
-
15:05
-
14:40
-
14:37
-
14:10
-
14:06
-
13:51
-
13:25
-
13:00
-
12:31
-
12:25