«Спартак» расторг контракт с Максимом Гончаровым

Московский «Спартак» и Максим Гончаров расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает официальный сайт красно-белых.
После драфта отказов игрок находился в расположении подмосковного «Химика».
«Благодарим Максима за время, проведённое в «Спартаке», и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте красно-белых.
В нынешнем сезоне 31-летний игрок обороны принял участие в восьми встречах регулярного чемпионата КХЛ. Гончаров очков не набрал, но имеет общий показатель полезности «–6» при 6 минутах штрафного времени.
Российский защитник выступал за «Спартак» с 2018 года. Прежде он играл за уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и московский ЦСКА.
Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Гончаров принял участие в 397 встречах, забросив 29 шайб и отдав 60 результативных передач при общем показателе полезности «–26» и 176 минутах штрафного времени.
Кроме того, на его счету 65 матчей в плей-офф КХЛ и 7 (4+3) очков при показателе полезности «–17» и 166 минутах штрафа.
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