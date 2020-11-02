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«Спартак» поместил защитника Максима Гончарова в список отказов

«Спартак» поместил защитника Максима Гончарова в список отказов
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» поместил защитника Максима Гончарова в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 31-летний игрок обороны принял участие в восьми встречах регулярного чемпионата КХЛ. Гончаров не набрал очков, но имеет общий показатель полезности «-6» и 6 минутах штрафного времени.

Российский защитник выступал за «Спартак» с 2018 года. Прежде он играл за уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и московский ЦСКА.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Гончаров принял участие в 397 встречах, забросив 29 шайб и отдав 60 результативных передач при общем показателе полезности «-26» и 176 минутах штрафного времени.

Также на его счету 65 матчей в плей-офф КХЛ и 7 (4+3) очков «-17» при 166 минутах штрафа.

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