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Генменеджер «Далласа»: у Худобина всё хорошо, он готов на 100%

Генменеджер «Далласа»: у Худобина всё хорошо, он готов на 100%
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал о состоянии здоровья голкиперов Антона Худобина и Бена Бишопа, а также нападающего Тайлера Сегина. Игроки недавно перенесли операции. Срок восстановления для Бишопа и Сегина будет составлять пять месяцев.

«Худобин готов на сто процентов, у него всё хорошо. Бишопу просто нужно время. Что касается травмы его колена, то в ту область поступало недостаточно крови. Так что ему просто нужно много времени на восстановление. Но у него всё в порядке, он с нетерпением ждёт возвращения. Сегин ещё 7-10 дней проведёт на костылях, а после этого начнёт восстанавливаться достаточно быстро», — приводит слова Нилла пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что Бишоп может вернуться в строй в конце марта, а Сегин – в начале апреля. НХЛ планирует начать сезон-2020/2021 1 января.

Генменеджер «Далласа»: Худобин показал, что он вратарь номер один
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