Андрей Василевский показал новый шлем на сезон-2020/2021
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский представил шлем на новый сезон. На шлеме россиянин изобразил себя вместе с Кубком Стэнли.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Дэна Мильштейна.
Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Даллас Старз». За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков.
Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. В составе «Далласа» финалистами Кубка Стэнли стали голкипер Антон Худобин, а также форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов.
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«Не понимал, что тромб может дойти до сердца». Большое интервью с Андреем Василевским
Голкипер «Тампы» и сборной России — о победе в Кубке Стэнли, религии, операции и временах игры за «Салават».
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