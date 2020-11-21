Андрей Василевский показал новый шлем на сезон-2020/2021

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский представил шлем на новый сезон. На шлеме россиянин изобразил себя вместе с Кубком Стэнли.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Дэна Мильштейна.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Даллас Старз». За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков.

Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. В составе «Далласа» финалистами Кубка Стэнли стали голкипер Антон Худобин, а также форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов.

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