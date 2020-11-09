«Не понимал, что тромб может дойти до сердца». Большое интервью с Андреем Василевским

Голкипер «Тампы» и сборной России — о победе в Кубке Стэнли, религии, операции и временах игры за «Салават».

Держать в руках Кубок Стэнли и иметь возможность выступать за сборную страны на крупных соревнованиях — цель, к которой стремится каждый хоккеист. В рамках большого спецпроекта «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики» мы встретились с 26-летним голкипером клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским. Спортсмен дал первое интервью после завоевания крупного трофея и рассказал:

почему после победы в Кубке Стэнли нужно выпить лишнего даже тем, кто никогда этого не делал;

зачем «Тампа» снова хотела сыграть в плей-офф с «Коламбусом»;

как он перенёс операцию по удалению тромба (опухла и посинела рука);

о мечте сыграть на Олимпийских играх и попасть в «Тройной золотой клуб»;

почему «Нэшвилл» хорошая команда для старта карьеры Аскарова в НХЛ;

мог ли он выкупить контракт с «Салаватом» и почему Уфе не нужно обижаться на его давние интервью;

о том, что читает Библию и молится перед играми (к этому нужно прийти);

о знакомстве с Александром Зверевым (даже отдал сына в теннис, а не в хоккей).

Мощная работа на драфте и выгодные обмены. Как «Тампа» собирала чемпионскую команду Все главные герои «молний» в плей-офф – 2020 – проспекты клуба.

«Доставал из себя все силы, чтобы доиграть. В итоге доиграл»

— Какие эмоции испытываете от победного финала Кубка Стэнли?

— Эмоции крутые, чувствую себя отлично, лучше всех! Неожиданно 2020-й год из самого плохого превратился в самый хороший. До сих пор не можем осознать, что всё так хорошо сложилось. Провели два месяца взаперти, в элитной тюрьме, так сказать. Как оказалось, не зря.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Все были уверены, что вам вручат «Везину», но её получил Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

— Мне вообще по барабану на персональные награды. У меня уже есть «Везина», мне нормально. Зато теперь у меня есть Кубок Стэнли. Я бы и прошлую «Везину» обменял на главный трофей. Я не собираюсь занижать эту личную награду, она всё равно классная и почётная. Но основной задачей, повторюсь, было завоевание Кубка Стэнли. Думаю, что любой правильный хоккеист сказал бы аналогичные слова.

— Тяжело играть без замен весь плей-офф?

— Конечно. Под конец уже не хватало сил. Вроде два с половиной раунда нормально, а в конце серии с «Айлендерс» чувствовалась тяжесть. Чем ближе мы подходили к цели, тем больше эмоций у нас появлялось. Доставал из себя все силы, чтобы доиграть. В итоге доиграл.

— В первом матче первого раунда плей-офф с «Коламбусом» вы сыграли пять овертаймов. Каково это?

— Тогда ещё были силы. Пять дополнительных периодов играли на автомате. Лично мне три основных периода было тяжело, а потом уже как-то ничего не замечал.

— Эта победа сильно помогла психологически? Тот же соперник, что и год назад.

— Да, эта победа заложила фундамент на весь плей-офф. Проиграй мы – было бы намного тяжелее. Всё-таки полдня находились на льду. Снимали коньки и выливали из них воду.

— Зато у вас не было ни одной семиматчевой серии.

— Но мы сыграли столько овертаймов, что если все сложить и разделить, то получится почти семь матчей в каждой из серий.

— «Тампа» чуть ли не рекорд установила по победным овертаймам в одном плей-офф.

— Да, играли овертаймы едва ли не через матч. Это говорит о высоком уровне команд. Всё идёт стык в стык, никто не хочет уступать.

— Главный тренер «Тампы» Джон Купер сказал, что, не случись прошлогоднего поражения, нынешнего Кубка Стэнли вы бы не завоевали. Согласны?

— Наверное, соглашусь. Помню, когда «Коламбус» играл с «Торонто» за выход в плей-офф, мы болели за «Блю Джекетс». Хотели сыграть с ними, знали, что у нас будет больше эмоций. Кто-то раздувал разговоры, что мы жаждем мести, но это ерунда. Мы готовились, выходили на лёд и делали своё дело.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Что вы сказали после финальной серии голкиперу «Далласа» Антону Худобину?

— Я ему сказал, что он отлично играл весь плей-офф, дотащил команду до финала. Он, Радулов, Гурьянов – молодцы, хорошо играли.

— Худобин играл с травмой, сразу после финала ему сделали операцию на руке.

— А кто не играл с травмой? У нас полкоманды играло на уколах. Не буду в это углубляться, но если пересчитать всех по пальцам, то вы сильно удивитесь. Просто мы об этом не говорили. Выиграли — и хорошо. Все забыли про свои травмы.

Главный русский момент финала. Худобин поздравил Василевского с завоеванием Кубка Стэнли Это был первый финал в истории с двумя русскими вратарями. Оба сражались как львы и заслужили тёплые слова, которые сказали друг другу.

«Единственный раз, когда можно нажраться, это когда ты выиграл кубок»

— После победы сразу позвонили отцу?

— Нет, сначала жене, сыну. Конечно, сразу после звонка супруге позвонил папе. Родители смотрели матчи в Уфе. Когда я позвонил, у них уже утро было. Потом набрал и родному брату (защитник Алексей Василевский выступает в КХЛ за «Автомобилист». – Прим. «Чемпионата»), тоже со льда. Хотелось разделить радость от победы со всеми близкими.

— Вы не употребляете алкоголь. После триумфа позволили выпить лишнего?

— Я говорил, что единственный раз, когда можно нажраться, — это когда ты выиграл кубок. Надо быть каким-то суперпрофессионалом, чтобы не выпить после того, как ты завоевал вожделенный трофей.

— Бывают моменты, связанные с религией.

— Это выбор каждого человека. Я уважаю любой выбор. Ладно мы ещё молодые, но у нас есть люди, которые шли к этому успеху по 15 лет. Они просят с ними отпраздновать, а ты им откажешь? Конечно, все бахнули.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Тяжело было жить в «пузыре» без семьи?

— Очень тяжело. Общались по мессенджерам. Это не лучший опыт, делать было особо нечего. Если в Торонто наш отель был соединён с футбольным стадионом, где можно погулять или погонять в футбол, то в Эдмонтоне просто был маленький пятачок, куда можно выйти. Взял кофе, подышал свежим воздухом и всё. А арена вообще соединена с отелем. Прошёл по тоннелю, и ты на арене.

— Ходили разговоры, что «Тампа» выиграет ещё много титулов, а вот для возрастной команды это был едва ли не последний шанс.

— Мы говорим только о себе. Работаем, идём к цели. Хорошо, что в этом году для нас всё так идеально сложилось. Говорить наперёд, что теперь «Тампа» будет штамповать Кубки Стэнли, не совсем правильно. Конечно, мы будем доказывать, что достойны остаться в топе лиги. У нас хорошая команда, хотим выигрывать ещё. Будем стараться это делать.

«Кучеров бегал, врезался, кусался. Что только не делал!»

— В своё время нынешнего голкипера «Далласа» Бена Бишопа обменяли из «Тампы», чтобы расчистить платёжку под вас. В ходе плей-офф или после него вы общались?

— У нас с Беном отличные отношения. Он замечательный и воспитанный человек. Мы до серии разговаривали, желали друг другу удачи. Я ему сказал, что было бы прикольно сыграть против друг друга. Фанатам это было бы интересно. Но получилось ещё интереснее: два русских вратаря в финале.

— Два года назад вы говорили: «Никита Кучеров – это настоящая заноза в заднице вратарей». В чём уникальность этого игрока?

— Никита хорош в любом аспекте. Он постоянно совершенствуется на тренировках и в игре. Кучеров лидер и на льду, и в раздевалке. Если раньше Никита не особо шёл в силовую борьбу, то в этом плей-офф он бегал, врезался, кусался. Что только не делал! При этом Никита демонстрировал отличную игру в плане результативности.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Может, MVP надо было признать Кучерова, а не Хедмана?

— А может меня? (смеётся). На самом деле, у нас было много хороших игроков: Пойнт, Кучеров, Хедман, Палат, другие ребята. Любой из команды мог стать лучшим. Но Хедман очень крутой, он забросил много важных шайб. Пойнт тоже провёл невероятный плей-офф, как и Кучеров. У нас все MVP! Считаю, что в итоге сделан правильный выбор. Виктор давно играет в НХЛ. По сути, только он и Стэмкос остались из тех, кто играл за «Тампу» десять лет назад.

«Кучеров играл на уколах, в плей-офф у него было три травмы». Путь «Тампы» к Кубку Стэнли Агент Дэн Мильштейн – о триумфе «молний» в НХЛ и вкладе Кучерова, Василевского и Волкова в итоговый успех клуба.

— Вы одержали 18 побед в плей-офф! Такое вряд ли возможно побить.

— Почему? Может, нас в следующем году тоже загонят в «пузырь» (смеётся).

— Вы упомянули Стэмкоса, которого в последнее время буквально замучили болячки…

— Да, у Стивена непростая ситуация. Но надо отдать ему должное, он не падает духом. Мне кажется, что любой другой уже давно бы закончил. Но Стэмкос выходит, старается, работает. Когда он вышел, то ещё и гол забил. У нас тогда была масса эмоций на скамейке, в раздевалке. После травмы Стивен остался на скамейке и открывал парням калитку, чтобы сохранить командный дух. Настоящий капитан и лидер!

– Расскажите подробнее о вашей операции по удалению тромба в 2015 году. Как он был обнаружен, какие были первые прогнозы и как удалось так быстро восстановиться?

– Сам особо не понял, как всё произошло. У меня опухла левая рука, от плеча и вниз, всё синее стало. Я думаю, что происходит вообще. Пошёл к доктору, а он отправил меня проверяться. Ну я и проверился. Мне говорят: «Всё, операция, два месяца вне хоккея». Я такой: «Весело». Дальше удалили мне кусочек ребра, сантиметров четыре или пять, чтобы освободить проход к вене. Я особо и не вникал в подробности, потому что это был мой второй год в США, и я ещё плохо знал английский язык. Мне про операцию говорят, а я не понимаю, что происходит. Сделали операцию, восстановился. На тот момент я не понимал, как всё серьёзно и что тромб мог дойти до сердца. Только сейчас понимаю, как хорошо, что вовремя его нашли.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Да уж, хорошо, что всё так закончилось. Давайте вернёмся к позитиву. Ваш партнёр по «Тампе» Александр Волков тоже внёс свою лепту в итоговый успех.

— Саша – красавец! Заработал на себе удаление в самый нужный момент, мы его реализовали. Очень рад за него. Вышел на первый матч, помог выиграть, поднял над головой Кубок Стэнли.

— Вы его подбадривали?

— Конечно. Он молодец, постоянно тренировался, не раскисал. К Саше никаких вопросов, человек заслужил победу.

Проброс мимо MVP. Кучеров и Василевский с отрывом проиграли Хедману «Конн Смайт Трофи» Шведский защитник — настоящая машина и эталон хоккеиста. У россиян было мало шансов на главный индивидуальный трофей плей-офф.

«Обожаю сборную России. Последние разы организация была на высшем уровне»

– Как вы восприняли отмену чемпионата мира по хоккею 2020 года?

– Вся сложившаяся ситуация в мире неприятная. Какие только события уже не отменили в этом году. Три месяца люди сидели без спорта и делать было нечего. Ладно, если бы всех загнали по домам, но оставили возможность что-либо смотреть. Тогда все хотя бы могли болеть за любимые команды. И это не только хоккея касается, но и любого другого вида спорта, в том числе баскетбола, футбола или американского футбола. А так люди сидели и не знали, что делать.

Я и сам могу посмотреть теннис или баскетбол, но смотреть было нечего. Так что было жалко людей. В этой связи я считаю, что НХЛ и НБА всё сделали правильно, потому что доиграли сезон, и мы смогли доставить болельщикам хоть какую-то радость.

– Без зрителей играли.

– Без зрителей, но они хотя бы по телевизору смотрели. К сожалению, в такое время живём.

– С каким настроением приезжаете в сборную России?

– С отличным, обожаю сборную России. Тем более последние пару раз организация была на самом высшем уровне: отели, питание, раздевалки, отношения с персоналом. Совсем небольшая разница с НХЛ. Поэтому приезжаю только с самыми положительными эмоциями.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– На последний чемпионат мира даже с травмой приехали.

– Да там не было особой травмы, так, нога болела. Но я доиграл же до конца. Всё нормально было.

– Следите за другими сборными России по хоккею?

– Смотрел финал последнего молодёжного чемпионата мира. Я помню, что мы в этот момент находились с командой на выезде, а сборная играла с Канадой. Обидно, что проиграли, но я увидел, сколько талантливых ребят играло в команде. Многих на драфте выбрали.

– Амирова и Мухамадуллина выбрали в первом раунде драфта. Они тоже воспитанники «Салавата».

– Я лично с ними не знаком, но раз их выбрали на драфте, значит, они молодцы. Башкирия – кузница талантов. Уфа – любимый город НХЛ. Парни — красавцы. Могу только порадоваться за них, заслужили своей игрой.

«С удовольствием сыграл бы на Олимпиаде. Дай бог попаду в Тройной золотой клуб»

– Что думаете о решении ФХР отправить на первый этап Евротура молодую команду?

– Конечно, это был правильный шаг. Отличный опыт – поиграть против мужиков из взрослых сборных. Я помню, как сам ездил в 18 лет на Евротур. И для меня это было неоценимым опытом.

– После победы на чемпионате мира и завоевания Кубка Стэнли осталось выиграть Олимпиаду?

– С удовольствием съездил бы на Олимпийские игры, если бы нам разрешили. Сколько бы я ни слышал от ребят об этом турнире, у всех были позитивные отзывы. Если будет такая возможность, я бы с радостью сыграл.

– Проходила информация, что НХЛ готова отпустить своих игроков на следующую Олимпиаду, если будет улажен денежный вопрос с ИИХФ и МОК.

– Это здорово. Если я буду достоин включения в национальную команду, то с удовольствием поехал бы в Китай.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– В «Тройной золотой клуб» сможете попасть, если выиграете золото.

– Дай бог попаду. Смотрим в будущее. Для хоккеиста без разницы, где и когда играешь. Просто нужно показывать лучшую игру и добиваться победного результата. Куда бы меня ни пригласили в сборную России, я должен играть в свой лучший хоккей.

Сейчас, когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Участвуйте в творческом конкурсе и покажите, как вы заряжаете нашу сборную на победу! Подробности по ссылке

«Нэшвилл» — очень хорошая команда именно для Аскарова»

– Что кардинально поменялось при подготовке голкиперов в России? Как построена работа с вратарями в национальной команде?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я ведь не нахожусь в России. Когда мы приезжаем в сборную России, там идёт больше такая работа на конкретные упражнения. Никто же не будет тебе говорить, как правильно держать ловушку, как ей играть.

Обычно всё происходит следующим образом. Тренер вратарей подходит к тебе перед тренировкой и спрашивает, над чем ты хочешь сегодня поработать. И вот мы совместными усилиями создаём игровые ситуации, проигрываем их на льду и дальше обсуждаем, как было лучше сыграть. Детских упражнений из серии «подними ловушку» на таком уровне уже нет, потому что в сборную России приезжают сформировавшиеся голкиперы, которые всё знают и умеют.

– Конкуренция среди российских вратарей мотивирует к новым свершениям?

– Сколько русских вратарей здорово сыграло в плей-офф НХЛ. Семён Варламов провёл отличный розыгрыш. В общей сложности три человека играло в финалах конференций – это отличный результат. Двое пробились в финал Кубка Стэнли. Мне кажется, что такого никогда не было, потому что это очень редкий момент. В следующем сезоне добавится ещё пара молодых ребят, которые сразу могут стать стартовыми вратарями в лиге. Могу только порадоваться за нашу школу голкиперов. Это говорит о том, что российский хоккей идёт в правильном направлении.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– Аскаров на последнем драфте ушёл под 11-м номером. Побил ваш рекорд.

– Я видел пару раз его на МЧМ, но в финале ведь не он играл?

– Мифтахов играл в финале.

– Да, он играл. Поэтому я не видел ни одного полного матча Ярослава. Поэтому мне сложно судить о его игре. Я видел только некоторые моменты из его матчей. Но если человека так высоко выбрали на драфте, значит, он без вопросов является одним из лучших молодых вратарей в российском хоккее. Его ведь «Нэшвилл» выбрал на драфте?

– Да.

– Это очень хорошая команда для Аскарова. Потому что они уже смотрят в будущее, им нужен молодой голкипер в системе.

– Там Ринне уже близок к завершению карьеры, а Сароса можно переиграть.

– Ну да, Ринне заканчивает, а Сарос… Ну, он неплохой голкипер. И временами играет здорово, но с ним можно бороться. Поэтому я повторюсь, что это прям очень хорошая команда именно для Аскарова, чтобы начать карьеру в НХЛ.

Десятка драфта тогда и сейчас. Не Якупов, а Василевский должен был войти в историю НХЛ Наиль стал третьим русским первым номером драфта. Андрей мог стать четвёртым вратарём, выбранным первым.

«На выкуп контракта с «Салаватом» не было денег»

– Известно, что в родной Тюмени вы играли на позиции нападающего. Почему, приехав в Уфу, решили стать голкипером? Повлияло вратарское прошлое отца?

– Да нет, просто я сам не хотел играть в поле. Подошёл и сказал: «Не хочу много кататься в поле. Поставьте меня в ворота. Хочу стоять там и ничего не делать». Оказывается, в воротах ещё тяжелее. Но, видимо, я всё правильно сделал, раз так получилось.

– То есть отец тут ни при чём?

– Он наоборот, отговаривал меня. И правильно делал, что отговаривал.

– А брат Алексей?

– Он как стал защитником сразу, так и остался.

– На драфте КХЛ в 2011 году вас выбрал «Атлант». Действительно испугались, что «Салават» вас не защитит и придётся ехать в Мытищи?

– Я на тот момент, ко всему уже был готов. А если честно, то знал, что «Салават» меня защитит, поэтому особо не волновался. Был момент, когда я уже готов был выйти, но мне сказали, чтобы я сидел.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– В своё время много говорили, что в «Салавате» вам, 18-летнему талантливому вратарю, не дают игровую практику на уровне КХЛ. Действительно чувствовали, что в Уфе вас «зажимают»? Или сейчас понимаете, что в «Салавате» вас просто бережно подводили ко взрослому хоккею?

– Я хочу сказать, что хорошо, что всё так вышло. Я благодарен Уфе и уфимской школе хоккея. Возможно, в какие-то периоды времени мы недопонимали друг друга. Может быть, где-то они неправильно поступали, а где-то и я неправильно поступал. Но в итоге сейчас я играю в лиге своей мечты и выиграл Кубок Стэнли. Я считаю себя уфимским воспитанником и очень благодарен всем тем, кто со мной работал. Ко мне отлично относились болельщики клуба. Никто не говорил мне ничего плохого, по крайней мере в лицо, и все меня поддерживали. По жизни буду благодарен уфимской школе.

– Помните свои слова про выкуп контракта? Могло такое состояться?

– Да-да, конечно могло. Только денег не было (смеётся). И тем не менее вышло, как вышло — а вышло хорошо. Получилось так, что я провёл лишний год, и он был классным. У нас была отличная команда, с которой мы дошли до финала конференции, где проиграли «Магнитке». Я вспоминаю с теплом о той команде. Со всеми были хорошие отношения, а со многими общаюсь по сей день.

«Не сравнивайте пацана, который говорит первое попавшееся, и взрослого мужика»

— Ещё одна ваша цитата. «Собираюсь в «Салават» только лет в 40. Если всё будет хорошо, то буду доигрывать». Сейчас есть мысли, что вы вернётесь в «Салават» и ещё поиграете?

— Лет в 40 (смеётся). Как сказал, так и сделаю. Это же я сказал, когда мне было 15-16 лет, так что не нужно сравнивать пацана, который говорит первое, что в голову придёт, и взрослого мужика. Да, я сказал это когда-то на фоне того, что там происходило. Но всё это уже в прошлом. Ни на кого никаких обид у меня нету. Хоккейная жизнь может сложиться по-разному, особенно сейчас. Я не исключаю вообще никаких вариантов развития событий. Будь что будет. Пока что у меня контракт с «Тампой» и я должен думать, как играть за них как можно лучше.

— «Василевскому свистнули из НХЛ и он сразу туда убежал. Это ошибка». Помните, кто сказал эту фразу? Владимир Юрзинов-младший.

— Да? Лет в 16 я перестал всё читать. У нас с Юрзиновым отличные отношения. Правда, мы сейчас не общаемся, я с ним после «Салавата» не встречался, не доводилось. Встречался с Юрзиновым-старшим. Я передавал привет для его сына, я с теплом вспоминаю сезон 2014 года. Давали мне поиграть, это прибавило уверенности.

— Знаете, что Никита Филатов закончил карьеру игрока и стал агентом?

— Да, мне рассказывали. Он очень талантливый игрок, но не раскрылся. Бывает такое. К сожалению, чего-то не хватило.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Свой дебют в КХЛ помните, свой первый матч?

— Да. Меня с «Донбассом» поставили на последние три минуты. Мы вели со счётом 5:2. А на следующий матч мы играли с «Динамо», выиграли 1:0 и я отдал голевой пас. Это было чемпионское «Динамо» Знарка, там приличные такие «зверьки» были. А потом меня поставили против СКА, но там, по-моему, мне штук пять забили.

— А дебютный матч за главную сборную?

— Ох, не вспомню… Меня брали на Евротур, но я не помню, с кем я играл. На чемпионате мира я помню дебют, это был матч с США (чемпионат мира в Минске 2014 года. — Прим. «Чемпионата»), мы выиграли 6:1.

— Кто-то из тренеров вас поздравлял с победой в Кубке Стэнли?

— Олег Валерьевич Знарок поздравил и с Кубком Стэнли, и с днём рождения. Очень приятно. Роман Борисович Ротенберг поздравил, Владислав Александрович Третьяк, да многие пишут. Приятно почитать даже маленькое сообщение.

— Из игроков КХЛ с кем больше всего общаетесь?

— С Антоном Слепышевым, у нас очень хорошие отношения. С Андреем Зубаревым, с Иваном Телегиным.

— В следующем году чемпионат мира в Минске, где вы уже брали золото в 2014 году.

— Да, я хорошо его помню, это как раз был мой последний сезон в КХЛ перед отъездом в Америку. По-моему, мы ни одного матча не проиграли. Команда была классная.

— Овечкин с танка стрелял в День победы!

— Да, классно было. Я молодой был, особо старался не лезть — мне 18 лет, я всё-таки стеснялся. Но парни приняли меня хорошо, было классно. Бобровский был, Худобин был, а я смотрел на них просто как на богов. Для меня вратарь из НХЛ — это было что-то запредельное. Смотрел на них, как они готовятся, как занимаются на льду. Было очень интересно. Хорошие воспоминания.

— Алексея Василевского, вашего брата, тоже вызывали в сборную, но вместе сыграть не получилось.

— Да, возможность была, его вызывали в Словакию на чемпионат мира. Но у него была операция на плече, он не смог приехать, к сожалению. Хотелось бы с ним вместе сыграть, не так важно, где именно — в сборной, в клубе. Мы уже играли с ним в Уфе, но тогда были оба молодыми. Сейчас было бы поинтереснее.

— В «Автомобилисте» сейчас работает известный тренер из НХЛ Билл Питерс...

— Да, я же ездил смотреть матчи в Подольск, в Балашиху. С Биллом пообщались, с Дацюком поговорили. Он нас поздравил: сказал, чтобы продолжали так же. Так что наставления получили.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Дацюку впору открывать «Четверной золотой клуб». Он выиграл чемпионат мира, Олимпиаду, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

— Даже что-то одно из этого трудно выиграть. А уж выиграть четыре трофея… Великий игрок, Волшебник — не зря его так называют.

— Не расстроились тому, что Кубок Стэнли вам не выдали, чтобы привезти в Уфу?

— Посмотрим, может быть, ещё его и выдадут. Я уже сказал, что привезу его в Уфу. Но пока ничего не могу сказать — нет ни даты, ни времени. Как только что-то станет известно, то сразу скажу. Поначалу говорили, что Кубок дадут, но потом, видимо, решение изменилось. Думаю, что когда-нибудь нам его всё равно дадут. Там проблема в том, что хранители Кубка Стэнли должны проходить обязательный карантин. Мы даже просили отдельно Кубок, без них, но нам не дали.

«Патриарх Кирилл нашёл слова, которые запали в душу»

— Дацюк — человек верующий. Чему вас научила церковь, вера?

— Вратарь — непростая позиция. Приходится, по сути, за всех отдуваться — ошибаться нельзя. Любой гол считается моей ошибкой. Такие моменты… Уныние, я не знаю. Я читаю Библию. Перед игрой молюсь в раздевалке, мне это даёт успокоение. Подробнее не хочу говорить, я делаю это для души, это личное. К этому надо прийти.

— Прошлым летом вы встретились с патриархом Кириллом. Он дал вам напутствие, и спустя год вы выиграли Кубок Стэнли. Здесь же случайностей не бывает?

— Видимо, закономерность есть. Он очень интересный и умный человек, который умеет находить нужные слова. Я буквально минуту с ним поговорил, он всё-таки занятой человек. Но он смог найти слова, которые запали в душу. Всё равно чувствуешь энергию от человека, даже если рядом находишься. У него она очень положительная. Видимо, зарядил меня.

— По поводу бизнеса не задумывались? Хоккеисты сейчас берутся инвестировать, хотя это непростое дело. Помните, Сергей Фёдоров прогорел, а, скажем, Артемий Панарин пытается разобраться во всём сам. Мысли о будущем в этом плане у вас есть?

— У меня есть пара людей, которые мне помогают, я советуюсь. Это не бизнес, не ресторан, не кафе. Наверное, я ничего такого открывать не буду. В этом плане у меня, насколько я знаю, всё нормально.

— У вас же своя линия одежды — AV. До сих пор вся команда носит?

— Конечно, постоянно просят. Я уже этих кепок раздал штук триста, все постоянно просят. Используется моё имя, я какой-то процент получаю, все довольны. Но я сам только логотип сделал. Классно раздавать всем знакомым, друзьям.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Чувствуется, что у вас есть жилка бизнесмена. Каждая копейка на счету?

— Я стараюсь не разбрасываться деньгами. Могу себе купить что-то, но в разумных пределах. Если есть возможность заработать или сэкономить, пользуюсь. Пока моё имя на слуху, надо пользоваться.

— У нас некоторые болельщики думают, что хоккеист может просто по улице идти и разбрасываться деньгами.

— Я даже не знаю. Может, в КХЛ такие зарплаты большие (улыбается). Я уже шесть лет живу в Америке и видел людей, которые давно играют в НХЛ. У людей контракты на $ 7-8 млн, но они очень спокойные и скромные. Да, у них хорошая машина, хороший дом. Но одеваются они скромно. Русская привычка, когда надо купить себе какие-то крутые часы, какой-то крутой «лук» — этого нет. А на русских посмотрите… Часы, обувь, ремень… Вот как я к вам сейчас пришёл — такой же пижон. Это какая-то русская сущность: появились деньги — пошёл и потратил. Но если у тебя хороший доход, то нужно делать бюджет на будущее: для детей, внуков и себя в старости.

— Никита Нестеров подписался на $ 700 тыс в «Калгари». У нас это восприняли, что он поехал играть за еду. Вы бы, наверное, на такие условия не поехали?

— Я бы все варианты посмотрел и выбрал бы лучший. Нестеров — классный парень. Он был классным одноклубником, игрок хороший. Ему не давали много игрового времени, но и игрок, и человек он хороший. В Словакии на чемпионате мира, когда он был на льду, нам и голов-то не забивали. Я даже ему после матчей говорил это. Он молодец, видно, что прогрессирует. Посмотрим, как в «Калгари» у него сложится.

«Уезжая в Америку, жил на $ 70 тысяч в год». Нестеров объяснил минимальный контракт в НХЛ Бывший защитник ЦСКА зарабатывал огромные деньги в России, а теперь отправился за мечтой.

«Я – счастливый человек. Есть семья, кубок, «Везина», контракт подписан»

— Удивились, что боец MMA Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру?

— Интересно было посмотреть этот его бой с Гэтжи. Мы, кстати, всеми русскими ребятами из «Тампы» смотрели, всем колхозом нашим (смеётся). Знаем, что у Хабиба несчастье в семье произошло из-за вируса… Он молодец, провёл эмоциональный бой. Я, честно говоря, за UFC не слежу, но бои Хабиба с удовольствием смотрю. Да, он выиграл 29 боёв, не дошёл до круглой цифры, но этого его выбор. Он всё, что хотел, уже давно сделал, всем всё доказал и ушёл чемпионом.

— Не нервничает ли Михаил Сергачёв, что до у него сих пор нет нового контракта с «Тампой»?

— Нет. По крайней мере, я не замечаю, что он переживает. Мы обсуждали с ним эту ситуацию, он нам рассказывает, на какой стадии переговоры. Да подпишет, куда он денется! Тяжёлая платёжка у «Тампы»? Есть такое, но и Мише $ 700 тыс. не дашь, это один из наших лучших защитников. Думаю, это вопрос времени, его обязательно подпишут.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Как отнеслись к уходу из «Тампы» Тайлера Джонсона?

— Тяжело, конечно. Он много лет карьеры отдал нашему клубу. Но тут ничего личного – просто бизнес, такова судьба хоккеиста. Появляются новые молодые игроки, надо всех подписывать, а тех, кто постарше, куда-нибудь отправляют. С нами тоже, наверное, такое будет, когда лет 35 исполнится. Молодёжь же наступает на пятки, вратарей столько хороших. И меня кто-нибудь подсидит в «Тампе» (смеётся). Тот же Лундквист, казалось, был вечным для «Рейнджерс», а вот как всё сложилось. Пока ты приносишь результат – ты в команде, если нет, то дадут дорогу молодому.

— А чем занимается ваш сын?

— Ему сейчас почти 5 лет, он занимается большим теннисом. На коньки я его ставил, но пока он не в восторге, ещё не загорелся. Но проявляет интерес, просит меня научить его кататься. В Тампе такая ситуация: приехать готовым игроком – классно, а начинать там играть в хоккей не лучший вариант. Надо ехать в Миннесоту, в Детройт, в Канаду, в Уфу. Туда, где есть нормальная хоккейная школа. Но пока он играет в теннис, и нас это устраивает. К тому же, в Тампе находятся одни из лучших академий тенниса в мире. Там Шарапова играла в своё время. Так что в Тампе гораздо больше шансов стать теннисистом, чем хоккеистом.

— Смотрели «Ролан Гаррос»?

— Нет, но у меня просто телевизора нет дома. Вернее есть, но он не подключён. Зато смотрел US Open, когда ещё в Эдмонтоне были в «пузыре». Из мужчин в теннисе болею за Александра Зверева. Да, он выступает за Германию, но мы с ним знакомы, он ходит на наши матчи, месяц-два в год занимается в Тампе. У меня даже ракетка есть с его автографом. Среди русских теннисистов симпатизирую всем. Смотрел финал в прошлом году, когда Медведев с Надалем играли – классный был матч. Лично Даниила не знаю, но хотел бы познакомиться.

— Супруга у вас отвечает за домашний уют?

— Да. Она со мной в Россию не приехала, осталась в Тампе. Но, когда мы играли в плей-офф, она приезжала на пару месяцев сюда, в Россию. А сейчас у сына занятия в школе, тренировки, поэтому мы решили не ломать его распорядок и не приезжать всем вместе.

— Тяжело было из Тампы добираться в Россию?

— Нет, сейчас нормально летают самолёты. Я добирался как обычно, через Нью-Йорк, потому что из Тампы в Россию не летают прямые рейсы.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Вы общаетесь с Ильёй Брызгаловым, Дарюсом Каспарайтисом?

— С Брызгаловым очень давно не виделся. Про Каспарайтиса знаю, что он живёт в Майами, знаю даже где конкретно, но ни разу его не видел там. Вообще, в Майами кто только не живёт из русских хоккеистов. Любого в НХЛ взять – там есть недвижимость.

— У вас тоже?

— У меня дом в Тампе.

— С Никитой Кучеровым рядом живёте?

— Минут семь ехать. Да там все рядом живут. Есть у нас в Тампе одно место, остров Дэвис, где живёт 85% команды. Но я там не живу, дорого слишком.

— Андрей, вы счастливый человек?

— Да, счастливый, всё хорошо. Есть семья, Кубок Стэнли, «Везина Трофи», новый контракт подписан. У «Тампы» всегда полный стадион, отличные болельщики.