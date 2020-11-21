Бывальцев: переболел коронавирусом, но всё равно опасаюсь заражения

Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев поделился мнением о новых ограничительных мерах, введённые в Челябинской области.
«Не мне судить, если ввели, значит, так нужно. С одной стороны, коронавирусом можно заболеть не только с 23 до 6. С другой — раз так решили, значит, считают, что это правильно. Я уже переболел, но всё равно опасаюсь. Можно заразиться и во второй раз.
Волнует ли, что людей оставили без новогодних вечеринок? Не очень. Это же семейный праздник. Его нужно отмечать дома, в кругу родных, а не в заведениях», — приводит слова Бывальцева Sport24.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 21 ноября 2020
-
14:06
-
13:40
-
13:29
-
13:06
-
12:42
-
11:59
-
11:33
-
10:55
-
10:33
-
09:51
-
09:23
-
09:00
-
08:38
-
08:24
- 20 ноября 2020
-
23:46
-
23:37
-
23:35
-
23:15
-
22:50
-
22:21
-
22:11
-
21:51
-
21:25
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
19:50
-
19:31
-
19:00
-
18:39
-
18:21
-
18:00
-
17:45