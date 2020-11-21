Бывальцев: переболел коронавирусом, но всё равно опасаюсь заражения

Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев поделился мнением о новых ограничительных мерах, введённые в Челябинской области.

«Не мне судить, если ввели, значит, так нужно. С одной стороны, коронавирусом можно заболеть не только с 23 до 6. С другой — раз так решили, значит, считают, что это правильно. Я уже переболел, но всё равно опасаюсь. Можно заразиться и во второй раз.

Волнует ли, что людей оставили без новогодних вечеринок? Не очень. Это же семейный праздник. Его нужно отмечать дома, в кругу родных, а не в заведениях», — приводит слова Бывальцева Sport24.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.