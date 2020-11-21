Рукавишников: надеюсь, когда-нибудь «Атлант» вернётся в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», который состоится 21 ноября в Мытищах. Начало — в 17:00.

«Куньлунь» в домашних матчах «покусал» много топовых команд, поэтому не нужно смотреть на турнирное положение. Надо выходить с максимальным настроем.

Нужно сыграть дисциплинированно и выполнить установку тренера. В прошлом матче мы начали позволять себе вольности, немного отошли от своей игры, и «Торпедо» нас сразу за это наказало. Сегодня нужно просто не допустить этого.

Какие чувства от возвращения на «Арену Мытищи»? Самые тёплые. Очень приятно выйти на лёд, где делал первые шаги в большом хоккее. Надеюсь, когда-нибудь «Атлант» вернётся в КХЛ», — приводит слова Рукавишникова пресс-служба клуба.