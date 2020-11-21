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Фурх: у минского «Динамо» хорошо подобран состав. Наша цель — попасть в плей-офф

Фурх: у минского «Динамо» хорошо подобран состав. Наша цель — попасть в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер минского «Динамо» Доминик Фурх прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, у нас хорошо подобран состав – много молодых белорусов, есть сильные легионеры. Мы на правильном пути. Конечно, октябрь немного сбил нас, но сейчас мы готовы вернуться к своей игре. Я думаю, что все тренеры делают хорошую работу, они великолепно готовят нас к матчам. Тренер вратарей Андрей Мезин имеет огромный игровой опыт, и он помогает голкиперам стать лучше.

Какие изменения заметил в КХЛ? Если вспоминать момент, когда я вообще приехал в КХЛ, то уровень команд заметно подравнялся. По сравнению со Швецией главное различие — там хоккей более прямолинейный, а в КХЛ больше пасуют, пытаются вывести шайбу на пустые ворота. Безусловно, год назад было желание вернуться в КХЛ, и я рад, что смог это сделать в нынешнем сезоне.

Какие цели у минского «Динамо»? Конечно же попасть в плей-офф. Мы раду тому месту, на котором сейчас находимся, но большая часть регулярного чемпионата впереди. Лига очень ровная, и нам нужно работать в каждом матче, работать до самого конца», — приводит слова Фурха пресс-служба лиги.

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