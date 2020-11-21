«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов

Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов обыграло «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 3:2.



Первый период оказался безголевым. На третьей минуте второго игрового отрезка Зият Пайгин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Андрея Белевича вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Спустя две минуты Энди Мили увеличил преимущество нижегородцев. Ему ассистировали Иван Чехович и Дамир Жафяров. В середине периода Питер Холланд с передач Дэна Секстона и Захара Арзамасцева сократил отставание в счёте. За пять минут до конца третьего периода Анатолий Голышев с передач Павла Дацюка и Алексея Макеева сравнял счёт. Победный буллит забросил Антон Шенфельд.

24 ноября команды встретятся вновь. Начало матча — в 19:00 мск.