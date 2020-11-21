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«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов

«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов обыграло «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 3:2.

Первый период оказался безголевым. На третьей минуте второго игрового отрезка Зият Пайгин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Андрея Белевича вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Спустя две минуты Энди Мили увеличил преимущество нижегородцев. Ему ассистировали Иван Чехович и Дамир Жафяров. В середине периода Питер Холланд с передач Дэна Секстона и Захара Арзамасцева сократил отставание в счёте. За пять минут до конца третьего периода Анатолий Голышев с передач Павла Дацюка и Алексея Макеева сравнял счёт. Победный буллит забросил Антон Шенфельд.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2020, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Б
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Пайгин (Дер-Аргучинцев, Белевич) – 22:25' (5x4)   0:2 Мили (Чехович, Жафяров) – 24:46' (5x5)   1:2 Холланд (Секстон, Арзамасцев) – 33:12' (5x5)   2:2 Голышев (Макеев) – 54:16' (5x5)   2:3 Шенфельд – 65:00' (ПБ)

24 ноября команды встретятся вновь. Начало матча — в 19:00 мск.

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