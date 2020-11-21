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Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич получил травму в матче с «Сочи»

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич получил травму в матче с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», сообщается на официальной странице «зубров» в «Твиттере».

Встреча между «Динамо» и «Сочи» прошла в Минске 19 ноября и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Как отмечается, Шинкевич получил в матче повреждение верхней части тела и теперь игрок помещен в список травмированных. Также в числе травмированных игроков остаются защитник Адам Альмквист и нападающие Александр Когалев, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Буйницкий, Франсис Паре.

Напомним, ранее главный тренер Крэйг Вудкрофт не смог полететь с командой на дальневосточный выезд из-за положительного результата теста на коронавирус и руководил тренировочным процессом через видеосвязь. На этой неделе его тест дал отрицательный результат.

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