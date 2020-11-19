Вудкрофт вернулся к работе с минским «Динамо», Мёрфи готовится дебютировать за клуб

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт будет руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», информирует пресс-служба белорусского клуба.
Напомним, Вудкрофт не смог полететь с командой на дальневосточный выезд из-за положительного результата теста на коронавирус и руководил тренировочным процессом через видеосвязь. На этой неделе его тест дал отрицательный результат.
Также отмечается, что новичок команды защитник Райан Мёрфи готовится дебютировать в составе «зубров». 27-летний канадский защитник ранее выступал в составах трёх клубов НХЛ: «Каролины Харрикейнз», «Миннесоты Уайлд» и «Нью-Джерси Девилз». Причём для «Каролины» Мерфи был первым выбором на драфте 2011 года. Игрок был выбран в первом раунде под общим 12-м номером.
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