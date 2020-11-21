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Шат-аут Калниньша помог «Йокериту» обыграть «Сочи»

Шат-аут Калниньша помог «Йокериту» обыграть «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл «Сочи». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 3:0.

Первые два периода завершились безголевой ничьёй. Только в начале третьего периода Алекс Грант вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Якуб Крейчик и Брайан О'Нилл. В середине игрового отрезка Йон Норман с передачи Ииро Пакаринена увеличил преимущество финской команды. За секунду до конца встречи Петер Регин установил итоговый счёт матча. Шат-аут на счету голкипера клуба из Хельсинки Яниса Калниньша.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Йокерит» проведёт с московским «Динамо». «Сочи» сыграет с московским «Спартаком». Оба матча пройдут 24 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Грант (Крейчик, О'Нилл) – 42:14' (6x5)   2:0 Норман (Пакаринен) – 48:59' (5x5)   3:0 Регин (Савинайнен, Йенсен) – 59:59' (5x4)
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