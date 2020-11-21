Шат-аут Калниньша помог «Йокериту» обыграть «Сочи»
Финский «Йокерит» обыграл «Сочи». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 3:0.
Первые два периода завершились безголевой ничьёй. Только в начале третьего периода Алекс Грант вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Якуб Крейчик и Брайан О'Нилл. В середине игрового отрезка Йон Норман с передачи Ииро Пакаринена увеличил преимущество финской команды. За секунду до конца встречи Петер Регин установил итоговый счёт матча. Шат-аут на счету голкипера клуба из Хельсинки Яниса Калниньша.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Йокерит» проведёт с московским «Динамо». «Сочи» сыграет с московским «Спартаком». Оба матча пройдут 24 ноября.
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