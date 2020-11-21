Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Питерс: «Автомобилист» мог побеждать в овертайме… хотя бы проявили характер

Питерс: «Автомобилист» мог побеждать в овертайме… хотя бы проявили характер
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (2:3 Б).

«Такие матчи иногда случаются. Мы много времени проводили в атаке, но не использовали кучу своих моментов. Должны были их реализовывать. Даже в овертайме могли победить, если бы Голышев забил. С другой стороны, проявили характер… К сожалению, не добились нужного нам результата.

Если говорить о составе, мы не были уверены, сможет ли провести весь матч полностью Арзамасцев, поэтому переодевался Березин. Но Захар показал хорошие кондиции. Через три дня нам снова играть с «Торпедо», уже в Нижнем Новгороде. И сейчас есть над чем подумать, в том числе и над составом. Ближе к матчу примем решение», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020