Питерс: «Автомобилист» мог побеждать в овертайме… хотя бы проявили характер

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (2:3 Б).



«Такие матчи иногда случаются. Мы много времени проводили в атаке, но не использовали кучу своих моментов. Должны были их реализовывать. Даже в овертайме могли победить, если бы Голышев забил. С другой стороны, проявили характер… К сожалению, не добились нужного нам результата.



Если говорить о составе, мы не были уверены, сможет ли провести весь матч полностью Арзамасцев, поэтому переодевался Березин. Но Захар показал хорошие кондиции. Через три дня нам снова играть с «Торпедо», уже в Нижнем Новгороде. И сейчас есть над чем подумать, в том числе и над составом. Ближе к матчу примем решение», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов