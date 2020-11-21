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Скудра: «Локомотив» сильно выступает. Физическое состояние «Динамо» не даёт играть ровнее

Скудра: «Локомотив» сильно выступает. Физическое состояние «Динамо» не даёт играть ровнее
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (1:3).

«Непростой матч. «Локомотив» — хорошая команда, быстрая. Первый период мы провели неплохо, но удаления во втором периоде выбили из колеи. Нам физически тяжело удерживать высокий уровень игры после такого количества удалений. Мы играли до конца, старались создавать моменты, но реализация подвела. «Динамо» сражалось с очень мощной командой, нас не хватило на мелочах, на нюансах. Мы неплохо играли с шайбой, но «Локомотив» очень сильно выступает. Наше физическое состояние не даёт играть более ровно», — приводит слова Скудры пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Локомотив» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000. Локомотив» и завершилась со счётом 3:1.

«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, дома обыграв рижское «Динамо»
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